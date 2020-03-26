【主播爸媽】太太懷龍鳳胎孕吐嚴重雙倍辛苦　伍家謙將陪產開刀︰女人生仔好偉大

▲ 前TVB體育新聞主播伍家謙日前首度公開太太的樣子，被大讚正陀孖胎的她有仙氣。

TVB新聞部特別旺孖胎，繼前主播鄭萃雯和談美琪之後，40歲前體育新聞主播伍家謙也加入「孖胎Club」，與曾任職空姐的「阿太」Betty喜事成雙懷有龍鳳胎，預產期4月中，日前「阿太」更首肯公開美麗孕照，獲網民大讚仙氣靚媽。家謙表示近月心情已非常緊張，看著太太懷胎十月的辛酸，深深體會到︰「女人生仔真的好偉大！」

被太太戲稱為「怪獸」的伍家謙，對於太太懷上龍鳳胎感到非常驚喜，「小怪獸s」的預產期是4月中。家謙和太太原本也打算生兩個，現可以生一次就湊成「好」字收工！

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▲ 伍家謙和太太日前去拍攝孕照，太太的肚皮已經大如籃球。（阿太日常fb圖片）

兩人自2013年婚後，一直有計劃生小朋友，太太經調理身子後自然懷孕。沒有孖胎家族史的他們，去照超聲波的時候，當發現畫面上出現兩個胎兒，感到非常意外，再得悉性別時更感驚喜。

3個前TVB主播要開「孖胎Club」

一次過生兩個，殺了二人一個措手不及，幸好他們朋友多可以密密取經，包括TVB前主播鄭萃雯和談美琪均育有孖仔，家謙笑言3人要開「雙胞胎協會」，還驚訝鄭萃雯當年的懷孕巨肚。

原來人類個肚可以如此巨大！鄭萃雯的孖仔出世均是6磅，她要湊著兩個非常活躍的兒子，真的好厲害。

▲ 伍家謙和太太已經為「小怪獸s」準備好一切物品！（受訪者提供相片）

現時家謙與鄭萃雯在港台有節目，每星期都會見面傾「湊孖經」，「她叫我要對老婆好一點。」鄭萃雯亦與家謙太太經常交流，提議穿甚麼衣服、束肚，塗去妊娠紋膏等。

太太孕吐嚴重食乜嘔乜

太太懷孕頭三個月時，妊娠反應大孕吐情況嚴重，幾乎食乜嘔乜，令家謙非常擔心，但又無能為力。

我只能在言語上及精神上鼓勵，她想吃甚麼，我就盡量滿足買回來給她。而且陀孖胎比較高風險，我要時刻提點她的飲食，不要走動太多。

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▲ 伍家謙為龍鳳胎準備了不同顏色的衣服，不一定要打扮到孖公仔一樣。（受訪者提供相片）

飲糖水測試最難頂

他最難忘太太飲糖水測試，即妊娠糖尿病檢查，一般在懷孕期24至28週進行的葡萄糖耐量測試。看著她飲糖水甜到好辛苦的樣子，令他頓時感到「女人生仔真的好偉大！」

看著太太的肚皮一天一天長大，家謙的心情也愈來愈緊張，他自言是一位緊張大師，1月份已經進入作戰狀態，做足準備迎接有機會提早出生的「小怪獸s」。

由於生孖胎風險較高，太太已選擇開刀生，屆時家謙會陪太太入產房，並負責剪臍帶，「最後還要看太太的意願，可能最後她不想我入產房，哈哈！」

▲ 「阿太」懷孕期間遇上新冠肺炎疫情，每天忙於在家工作。（伍家謙fb圖片）

有睇開風水的家謙仍未決定BB的名字，但方向是一個成語拆開，有心水後會問問師傅意見，但希望改名主導權在父母手上。

輔助白羊座孖寶探索人生

預產期4月中的「小怪獸s」，很大機會是白羊座BB，家謙已看過白羊座的人性格熱情、倔強、好動和暴躁，他強調無論孩子的性格如何，最重要是輔助孩子探索人生，多於父母去塑造其人生。雖然太太為他取了「怪獸」綽號，但他絕不希望自己成為一個怪獸家長。

不少怪獸家長的由來，是對小朋友過度緊張、期望過高，我都擔心性格緊張的我會變成『真怪獸家長』，我會時刻提點自己要放鬆。我帶小朋友來到這個世界，但人生是他們自己，他們要探索人生，做每個選擇都是對人生負責，這是我最希望灌輸他們的概念。

▲ 伍家謙自言是位緊張大師，自太太懷孕起已經事事緊張，希望自己將來不會成為怪獸家長。

至於教育方面，家謙仍不敢想得太長遠，無論有沒有新冠肺炎疫情出現，他對一家四口只有一個期望，就是身體健康。

希望小朋友在媽媽肚內留耐一點，生產順順利利。

更多有關伍家謙的成長及主播經歷，請留意下集專訪。

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記者︰林綺玲