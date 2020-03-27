【新冠肺炎】許樹昌：新冠肺炎社區傳播風險較沙士高　無病徵患者同樣可引發傳播

▲ 許樹昌今日（27日）指隱形病人體內的病毒量高，可造成社區傳播。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今日（27日）在電台節目中表示新冠肺炎社區傳播風險較03年沙士高，無病徵患者一樣可以引發社區傳播，又認為現時本港處於一個危險的階段。

【新冠肺炎】54人違檢疫令送檢疫中心 港府重申會檢控證據充分個案

許樹昌指曾經有位上海女士在感染期間德國開會，當時的病情很輕微，只有一，兩聲咳，但已經感染到兩位德國同事，其中一個同事接著傳染了自己的仔女，引發第二輪傳播，

由此可見，沒有病徵或輕微病徵的患者同樣可以傳播病毒。

他又指另一個個案為港大為18位廣東病人抽取期呼吸道樣本時，其中一位沒有病徵的病人，其病毒含量與有病徵的病人一樣高，他續指今次病毒的特性與03年沙士不同，病人在早期感染第2或第3天的體內病毒量已經非常高，大部份人當時還在社區，因此社區傳播風險高，入院後第6或第7天的體內病毒量才有所降低。他又指回顧03沙士的患者，反而是在第10天的病毒量才最高，在第二星期才惡化病情，那時他們已經身在醫院，許樹昌形容是將炸彈帶入醫院內，令當年受感染的醫護人數眾多。

【新冠肺炎】4間酒吧爆發感染群組 確診22歲女警曾到尖沙咀酒吧消遣

許樹昌表示3月12至18日期間，入境本港人士中有不少是從歐洲各國回港，但卻不用接受家居隔離，相信當中部份人有帶病毒入市區。有見市面上的酒店也漸旺場，可見有些人厭倦長期待在家中，門診的候診室亦開始爆滿，因為群體聚集很容易會引起大爆發。因此他認為現時本港處於危險階段，確診個案也已升至400幾宗。

針對酒店隔離，許樹昌指近期有10多間酒店的東主表示願意協助作隔離中心，但也有當中也有一半害怕患者會污染酒店場所，所以只願意接收從外地回港人士的家人作檢疫。因此在借用酒店作檢疫中心的方面上沒有大進展，惟香港大部份家庭例如公屋未必有很多的間隔，故未能有效做到家居檢疫隔離，因此政府應考慮有關方案照顧這群人。

許樹昌又指內地省市正持續復工，應留意有否出現第二波爆發，相信內地入境人士要強制家居檢疫14天的措施，短期內都不會取消。

【新冠肺炎】至少24人違檢疫令送隔離中心 檢疫人士拍片揭監察手帶3大漏洞

責任編輯：郭家穎