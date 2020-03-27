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【無品大媽】大媽向麵包凍肉狂咳大叫「我有新冠肺炎」 超市銷毀貨品全面消毒損失27萬

健康 11:59 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

涉事超市事後全面消毒。

新冠肺炎疫情持續，美國疫情更超越中國，至今確診總數累計增至近8.4萬宗，美國賓夕法尼亞州漢諾威鎮一名女子，近日到超市并向貨架上的農產品、麵包、凍肉等狂咳，更聲稱自己患有新冠肺炎。涉事女子後來被警方拘捕。超市事後對超市進行全面消毒，並將總值約3.5萬美元（約27萬港元）的貨品下架銷毀。

綜合外媒報道， 據Gerrity's Supermarket超市負責人法蘇拉（Joe Fasula）憶述，事發於當地時間前日下午，涉案女子Margaret到超市後，向店內貨架上的農產品、麵包、肉以及雜貨狂咳，超市職員見狀立即報警，警方接報後趕到現場，以涉嫌恐襲將涉事女子拘捕。據目擊者透露，該名女子曾在超市大叫： 

我有新冠肺炎病毒。

法蘇拉稱，雖然Margaret的行為相信純粹是惡作劇，不認為她真的確診，但店方絕不會拿顧客的健康冒險，「我們沒有選擇，只能將她接觸過的所有貨品全部丟掉。」據了解，超市的損失估計約3.5萬美元（約27萬港元。） 

他說，已安排15名職員及衛生部人員對Margaret在超巿內接觸過的地方，進行全面清潔和消毒。法蘇拉非常感謝當日所有願意提供協助的人，並認為今次事件證明了店方的緊急應變指引非常有效。

當地警方其後發表聲明，稱將會安排Margaret接受病毒檢測，以及轉介至精神科醫院進行精神健康評估，待其出院將提出刑事檢控。

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責任編輯：  羅嘉欣

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