【KO塵蟎】春天潮濕易生塵蟎引起敏感濕疹　6招KO毛公仔+地毯+寢具塵蟎

▲ 春天潮濕易生塵蟎，6招對付家居塵滿防止兒童敏感。

春天來臨，氣溫回升時，濕度同樣上升，潮濕環境令塵蟎有機可乘。塵蟎是常見引起兒童過敏反應的源頭，牠們繁殖快速，更會寄生在人體皮膚身上，導致生暗瘡、濕疹及皮膚敏感等，若吸入蟎蟲，則會引起過敏性鼻炎、哮喘病、支氣管炎、腎炎等疾病。

想清除家中的塵蟎，不妨看看以下6招：

毛公仔

香港過敏協會曾指出，毛公仔是塵蟎喜歡的地方，為了小朋友的健康，應定期清洗。可將毛公仔隔夜放在冰格24小時以上，以殺死塵蟎，然後清洗塵蟎的排泄物。

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寢具

每周應至少一次用60°C水清洗牀單、被鋪。在購買寢具時，可選擇編織密度高的防蟎寢具。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾接受TOPick訪問，他指枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。由於人睡覺時會有體溫，同時也會剝落皮屑或死皮，令床上的蟎蟲得到養份。

他建議大家每天早上起床後，盡量把棉被攤開，不要立即摺疊棉被，令被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

梁建議應每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，達至殺菌功效及保持乾爽。而被套、床褥套等，宜定期清洗更換。如枕頭發黃或發黑便應掉棄，因為枕頭容易積藏頭皮屑，容易滋生蟎蟲，應定期更換。

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抽濕機

由於塵蟎需要吸收空氣中的水分生存，濕度達55%至75%有利塵蟎滋生，因此可以利用將抽濕機保持家居濕度在50%以下，減慢塵蟎繁殖，或者令牠們脫水而死亡。

冷氣機

由於家中的冷氣機在秋冬都會暫時休息，因此隔塵網會沾滿霉菌、污染物，因此在過冬後應徹底沖洗隔塵網。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，要預防冷氣機傳出臭味，許建議每隔1至2個月可為冷氣機自行消毒殺菌。詳情即睇：冷氣機吹出異味 專家教洗隔塵網以外的10分鐘消臭法

地毯

地毯容易成為塵蟎的溫床，應盡量避免使用。如果家中有地毯，亦應定期用60°C水清洗。

窗

多打開窗戶增強空氣流通，減低濕度。

責任編輯：王明芳