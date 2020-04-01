【超市大搜查】油炸即食麵脂肪含量高易致肥　營養師推介10大相對低脂即食麵

▲ 營養師推介10款相對低脂即食麵。

受新冠肺炎影響，不少港人都選擇留在家中吃飯。有時為了方便，少不免會選擇「快、靚、正」的即食麵，但市面上的大部份即食麵都經油炸，脂肪含量高，吃得太多會致肥。有營養師表示，即食麵不一定邪惡及致肥，更分享10款較為低脂的即食麵及3個小貼士！

Nutri-Pro營養師Amy Tsang推薦10款較為低脂的即食麵選擇：

食物名稱 相等營養 1包裝的脂肪含量（克） 1包裝的卡路里（kcal） 日清雞肉香菜味粉絲 1杯=2份五穀 0.7 147 農心蔬菜麵 1包=5份五穀+1份油脂 1.0 350 Pulmuone非油炸風乾製辣味生拉麵 1包=5份五穀 2.9 340 Vegan Noodles酸辣湯麵 1杯=2.5份五穀+1份油脂 3.4 200 Kiki老醋辣麵 1包=3.5份五穀+1份油脂 3.5 286 Tabete北海道甘海老湯汁味噌拉麵 1包=4份五穀+1份油脂 3.6 328 農心非油炸辛拉麵 1包=4.5份五穀+1份油脂 3.6 350 Toyama富山濃厚黑醬油拉麵 1人份=4份五穀+1份油脂 3.7 302 合味道樂怡海鮮杯麵 1杯=3份五穀+1份油脂 4.5 199 五木昆布烏冬碗麵 1盒=3.5份五穀+1份油脂 4.5 270

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食即食麵的3大貼士：

挑選非油炸麵餅

Amy表示，市面上大多數即食麵都經油炸，一個油炸麵餅的脂肪含量可高達20克，相等於4茶匙油。食安中心的指引提到，每100克固體食物含不多於3克脂肪才可稱為低脂。而她所挑選的即食麵，每100克都低過低過5克脂肪，少過1茶匙油，於即食麵來說是可接受範圍。

調味粉減半

非油炸麵餅雖然低脂，但與一般即食麵一樣高鈉。成年人每日的鈉攝取上限為2000毫克，相等於1茶匙鹽。即食麵連調味粉的鈉含量由1千至4千毫克不等，食一包已超出一日上限。長期攝取過多鈉質會增加高血壓風險，亦會令人水腫。Amy提醒，即使是低脂即食麵，也不應該經常食用，煮的時候最好只落半包調味粉，也要少喝湯底。

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食完即食麵也要補充水份，幫助去除體內多餘鈉質。Amy建議高血壓人士或擔心水腫的女士，可以食多點高鉀質食物，例如香蕉、奇異果、西蘭花、紅蘿蔔等等，有助降血壓及去水腫。

注意食用份量

除了高脂食物會致肥，過量的碳水化合物攝取一樣會轉化成體脂，導致肥胖。Amy指，即食麵的五穀含量偏高，大約含有60至70克碳水化合物。一碗白飯含45克碳水化合物，如果吃完一個含70克碳水化合物的麵餅，相等於吃了1.5碗飯。因此最好與人分享一個即食麵，另外配灼菜、瘦肉片及雞蛋，同時攝取纖維及蛋白質，提供飽足感兼維持均衡飲食！

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文章獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉戴

責任編輯：羅嘉欣