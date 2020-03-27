【在家工作】3年前受訪子女亂入爆紅　教授疫情下談Home Office叫苦：我無法工作

▲ 教授疫情下攰爆談Home Office湊仔辛酸。

受新冠肺炎疫情影響，近日不少打工仔都要在家工作，然而對於很多爸媽來說，卻是一大挑戰。3年前，南韓釜山大學政治學教授Robert Kelly在家中接受BBC訪問時，兩名子女先後闖入搗蛋，場面搞笑，令一家人爆紅網絡。3年後的今日，教授再接受BBC訪問，分享一邊湊仔、一邊在家工作的辛酸，似乎對教授來說，與孩子「困獸鬥」真是一大挑戰。

▲ 3年前受訪時，教授的孩子亂入，被媽媽帶走。（影片截圖）

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Robert Kelly教授在2017年接受BBC訪問，原本正在討論通過南韓總統朴槿惠的罷免案，對朝鮮半島局勢有何影響。然而當時4歲的女兒Marion Kelly率先開門，口裡吃著棒棒糖，其後8個月大的幼子James亦坐在學行車上跟著進房，與姊姊一起搗亂。數秒後，Robert的韓籍太太金延娥（Kim Jung-a）飛奔過來，把兩姊弟捉走，情景非常搞笑。

▲ 教授一家在疫情下再受訪。（影片截圖）

大談在家工作辛酸

現時仍居於南韓的教授一家，近日再次接受BBC訪問，分享在家工作的心得。最初7歲的女兒坐在夫婦中間、幼子則由太太抱著，後來兒子掙脫逃離，而女兒亦不斷郁動，企圖逃離座位。當太太說話時，女兒又摸教授的臉和頭髮，教授皺起眉頭不斷阻止女兒。

在短短1分鐘的訪問片段中，教授5次提及「這是非常困難、艱辛」，他的樣子非常疲憊，無奈表示，他只能盡量完成每天的工作，但其實一整天都在與孩子們搏鬥。

他們沒事可做，玩膩了小遊戲和拼圖，他們就會跑在跑去，其實你現在已經可以看到有多困難。

▲ 教授直言，孩子在家令他無法工作。（Twitter圖片）

籲僱主體諒有子女的員工

他希望僱主能體諒育有孩子的員工，要在家工作「真的非常困難」。事實上，教授不時在自己的Twitter更新工作狀況，最近他亦上載兒子「騎膊馬」的照片，他表示，這是每當他坐在桌前準備工作時會發生的事。

基本上我是沒可能工作，請僱主友善對待有子女的僱員。孩子們被困家中數星期，都已經悶到要去爬牆了。

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責任編輯：林愛娜