【呈分試升中】小六呈分試取消小五延遲呈報　小學老師教路升中Zoom面試3大題目

▲ 聖公會主風小學詹主任指出，面試題目估計離不開抗疫和停課。

在新冠肺炎疫情下，全港學校暫時復課無期，不少中學取消升中面試，或改為Zoom視像面試。而教育局亦早前通知小學，今學年的小五下學期呈分試，呈報的期限延至7月底。有小學老師表示，有為小六學生提供Zoom面試教學，至於小五呈分試安排，仍待落實正式復課日子才能決定。

升中呈分試共有3次，分別在小五下學期、小六上學期中期試及小六下學期2、3月左右應考。首兩次呈分試成績會影響升中自行派位，第3次呈分試則影響統一派位。不過今年受疫情停課影響，小六最後一次呈分試取消，聖公會主風小學教務主任詹泳嫦認為，對學生而言，是少了一個追分的機會。

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Zoom面試留意禮儀

詹主任又指，大部分中學都取消了面試，直接按學生的呈分試成績收生。有少數中學則要求學生以拍片或Zoom視像形式面試，主風小學有30多名學生需以Zoom面試，詹主任表示，校方為學生提供面試訓練，包括教授禮儀、注意事項，例如要保持微笑、坐姿端正，穿著要合適等，學校亦提供模擬面試題目，她估計面試題目離不開與抗疫停課有關。

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有報讀直資中學的學生，校方亦會提供推薦信。自行派位將於4月7日放榜；至於統一派位，家長需於4月底前交回表格。校方會透過電話、網上平台及面見家長，為家長提供選校建議，助學生升讀心儀中學。

▲ 詹主任表示，會盡力協助學生升中事宜。（黃建輝攝）

小五呈分試細節

至於小五呈分試，教育局宣布呈報的期限延至7月底。詹主任表示，校方要視乎何時復課才能制訂考試細節，但都希望盡量安排讓學生能考試，或會推遲暑假至7月底。

如果5月中復課，最快7月初考試，復課後會集中教中、英、數、常，還有視藝和音樂，都是需要呈分的科目。升中自行派位本來會計算首兩次呈分試，若果小五取消，剩下小六上學期，變相是一試定生死。

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記者：林愛娜