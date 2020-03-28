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【限制聚集人數】餐廳一枱限4人不應面對面坐　何栢良建議外賣教5招用膳防疫法

社會 12:29 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

何栢良指出現時政府推出的措施未達至社交戒嚴程度。（資料圖片）

港府昨日宣布一系列的抗疫新措施，重點在於限制社交聚集人數，減少市民在食肆用餐的人數等，政府也在社交網站添馬台詳列新措施的規定。不過港大感染及傳染病中心總監何栢良接受TOPick訪問時形容有關措施未達「社交戒嚴程度」，同時食群的座位不應該安排食客面對面坐，而所講距離1.5米，是指人與人之間距離，進食時不應面對面。

【限制聚集人數】一文看清下午6時起食肆新規定　關閉健身中心、燒烤場等

【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

何栢良解釋，政府所做的措施屬於「中辣」級別，未夠內地及澳門的封關措施「大辣」，而現時港府提出措施推行的檢視期是2星期，他認為未必足夠，形容至少需要3星期，因為上星期從外地返港人士，或之後時間才發病，兩星期的時間未必足夠截斷傳播鏈，同時要加大量人手巡視，否則執法不力形同虛設。

我建議定額罰款5000元，不過現在只是2000元，希望都有阻嚇力，最重要是嚴厲執法!

何栢良指出政府不少宣傳圖片顯示食肆的食客坐位是面對面，他不建議這樣做，在餐廳用膳必須嚴格執行四大措施

  • 座位應該是單向排，只坐一邊
  • 或者食客背對背
  • 進食時不應談話，沒有戴口罩時也不應談話
  • 避免與陌生人「搭枱」
  • 在任何情況下最好買外賣

【口罩供應】BFE ≥ 99.4% + PFE ≥ 94.8% 三層式口罩　「LinkedMarts」今日開賣1萬盒【附購買連結】

記者：伍瑋瑋
 

餐廳 戒嚴 外賣 何栢良 口罩

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