【隔離令】家居檢疫人士疑違反隔離令　帶電子手環阿伯深水埗屋邨商場平台「散步」

▲ 連日來都有網民揭發家居檢疫人士涉違例個案。

新冠肺炎蔓延全球，政府已進一步收緊強制檢疫政策，所有從內地及外國抵港人士，必須接受強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察。雖然政府嚴打違規者，但近日不斷有網民發現，有人仍未聽勸擅自離家，外出用餐。有網民今日（28日)在Facebook群組發文並上載相片指，一名疑似戴上電子手帶的男子，在深水埗的富昌邨大快活用餐，並在附近到處散步，呼籲街坊留意。

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從相片可見，一名中年男子左手繫上黑色手環、戴上口罩，上面寫有「居安抗疫」字眼，出現在富昌邨商場平台。不過有網民留言指出，關注有關檢疫人士戴上的口罩疑似是海綿口罩，主要功能是防花粉感染，對預防新冠病毒作用不大，提醒居民要保持社交距離。

也有不少人留言指如果大家需要舉後，應該應盡快打電話向衞生署舉報。不過，政府已呼籲，市民透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

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▲ 添馬台建議市民可透過3個途徑作出舉報。（添馬台圖片）

政府同時呼籲，市民可利用網上平台「電子報案中心」、流動應用程式「Tell me@1823」、「1823政府一線通」及各區警署報案室電話，舉報違反檢疫令的情况。特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：李淇