【禁社交聚集】卡拉OK出售食物飲品受新例規管　排隊不算聚集可豁免

▲ 食物及衞生局局長陳肇始指出政府會加強宣傳限制社交聚集及餐飲業管制條例。（林宇翔攝）

本港今日（28日）就減少社交聚集，對食肆實施限制食客及規定座位4人的措施，食物及衞生局局長陳肇始就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》下午再簡介禁聚集及防疫措施。

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出席的官員包括及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡、食物環境衞生署署長劉利群、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基和食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻。

陳肇始指出疫情在全世界近60萬宗病例，疫情在蔓延中，香港在過去一星期由200多現時超過500宗，要社區減少感染、傳播及爆發，必須要保持社交距離，需要推出措施限制，政府也會加強宣傳。

▲ 禁社交聚集條例下，排隊可獲豁免。（資料圖片）

衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡指出，餐飲業規管以及指定處所的限制社交聚集人數，其中在禁堂食方面，飲食業停止出售處所的飲品及食品，這個規定是嚴重的，不適用於醫院及院舍，違例5萬元及監禁6個月，針對是餐廳負責人。至於6時生效的條例，可以向餐飲業務負責任發出指示，六個規定包括餐廳任何時候的顧客不可以多於座位50%、位置有1.5米距離或隔板分隔、一張桌子不可多於4人、需要探熱以及提供消毒洗手液。

▲ 晚六時起娛樂場所需要關閉14天，當中包括遊戲機中心。（陳靜儀攝）

她指出疫情在最關鍵時候，要看疫情是否可以控制，不是依賴執法，而是依靠市民的自律。被問到卡拉OK處所繼續可以營業，是否有漏洞，陳肇始指出卡拉OK處所是受規管之內，至於有市民擔心排隊會違例，陳肇始指排隊不算是聚集，不過整體而言，不希望大家聚集，多希望大家戴口罩、勤洗手。

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食物環境衞生署署長劉利群指出卡拉OK會出售食物及飲品，故此必須受餐飲部分的條例規管，故此須限制食客的人數、要求所有人進入餐廳前量度體溫、在飲食時以外，所有人均須佩戴口罩以及要為顧客提供消毒潔手液等。

記者：伍瑋瑋