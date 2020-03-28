【禁社交聚集】卡拉OK出售食物飲品受新例規管 排隊不算聚集可豁免
本港今日（28日）就減少社交聚集，對食肆實施限制食客及規定座位4人的措施，食物及衞生局局長陳肇始就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》下午再簡介禁聚集及防疫措施。
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出席的官員包括及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡、食物環境衞生署署長劉利群、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基和食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻。
陳肇始指出疫情在全世界近60萬宗病例，疫情在蔓延中，香港在過去一星期由200多現時超過500宗，要社區減少感染、傳播及爆發，必須要保持社交距離，需要推出措施限制，政府也會加強宣傳。
衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡指出，餐飲業規管以及指定處所的限制社交聚集人數，其中在禁堂食方面，飲食業停止出售處所的飲品及食品，這個規定是嚴重的，不適用於醫院及院舍，違例5萬元及監禁6個月，針對是餐廳負責人。至於6時生效的條例，可以向餐飲業務負責任發出指示，六個規定包括餐廳任何時候的顧客不可以多於座位50%、位置有1.5米距離或隔板分隔、一張桌子不可多於4人、需要探熱以及提供消毒洗手液。
她指出疫情在最關鍵時候，要看疫情是否可以控制，不是依賴執法，而是依靠市民的自律。被問到卡拉OK處所繼續可以營業，是否有漏洞，陳肇始指出卡拉OK處所是受規管之內，至於有市民擔心排隊會違例，陳肇始指排隊不算是聚集，不過整體而言，不希望大家聚集，多希望大家戴口罩、勤洗手。
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食物環境衞生署署長劉利群指出卡拉OK會出售食物及飲品，故此必須受餐飲部分的條例規管，故此須限制食客的人數、要求所有人進入餐廳前量度體溫、在飲食時以外，所有人均須佩戴口罩以及要為顧客提供消毒潔手液等。
記者：伍瑋瑋