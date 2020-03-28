【新冠肺炎】新增至少42宗確診個案　至少20名患者英國留學生

▲ 新增至少42宗確診個案，至少20名患者英國留學生。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日下午（28日）公布疫情最新情況，本港新增至少42宗確診個案，累計至561宗病例，另外31宗初步陽性個案，大部分有外遊紀錄。

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當中至少20名英國留學生中招，返港接受家居檢疫後確診，年齡介乎16歲至39歲，另外也有至少5名酒吧感染群組確診，而其他的患者也包括早前確診人士的緊密接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增確診人士中37人有外遊記錄，由於確診個案眾多，中心正跟進患者的情況以及追蹤患者的密切接觸者。

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張竹君指出很多留學生都是沒有病徵，不知道何時受感染，知道很多留學生在機上已經做足防疫措施，包括不進食、勤洗手等，由於很多人都曾經轉機，最高風險是他們在外國當地受感染，她又表示接受家居檢疫人士需要注意個人衞生。

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記者：伍瑋瑋、李淇