  • 22°C
香港時間 : 2020328日 (週六) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新增至少42宗確診個案　至少20名患者英國留學生

社會 16:31 2020/03/28

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新增至少42宗確診個案，至少20名患者英國留學生。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日下午（28日）公布疫情最新情況，本港新增至少42宗確診個案，累計至561宗病例，另外31宗初步陽性個案，大部分有外遊紀錄。

【抗疫前線】女警拒戴口罩連累兩抽血員隔離　抽血員望病人不要自私：會連累社區

當中至少20名英國留學生中招，返港接受家居檢疫後確診，年齡介乎16歲至39歲，另外也有至少5名酒吧感染群組確診，而其他的患者也包括早前確診人士的緊密接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增確診人士中37人有外遊記錄，由於確診個案眾多，中心正跟進患者的情況以及追蹤患者的密切接觸者。

【禁社交聚集】卡拉OK出售食物飲品受新例規管　排隊不算聚集可豁免

張竹君指出很多留學生都是沒有病徵，不知道何時受感染，知道很多留學生在機上已經做足防疫措施，包括不進食、勤洗手等，由於很多人都曾經轉機，最高風險是他們在外國當地受感染，她又表示接受家居檢疫人士需要注意個人衞生。

【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

【限制聚集人數】一文看清下午6時起食肆新規定　關閉健身中心、燒烤場等

記者：伍瑋瑋、李淇

衞生防護中心 英國 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

最高瀏覽

【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
17:27 2020/03/27
【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
【法證先鋒IV大結局劇透】Michael綁架高善　監製透露張頴康不是終極Big Boss
12:01 2020/03/27
【法證先鋒IV大結局劇透】Michael綁架高善　監製透露張頴康不是終極Big Boss
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
14:14 2020/03/26
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點