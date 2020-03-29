【飛沬播毒】日本研究噴嚏產生大量微米飛沬　室內可殘留20分鐘藏播毒風險

▲ 有日本電視節目日前透過高感度的相機監測發現，10微米以下的飛沬會持續在空氣漂浮。

新冠肺炎疫情擴散全球，其傳染速度之快令外界極其關注。有日本電視節目日前透過高感度的相機監測發現，10微米(1毫米等如1000微米)以下的飛沬會持續在空氣漂浮。日本傳染病協會理事長指，這些微米級飛沬可經由大聲說話或喘氣產生。

有日本電視節目近日以一部可捕足到微米級粒子的高感度相機，監測飛沬的傳播範圍。當中在監測對象打噴嚏時，一般能被肉眼所看見的飛沬直徑約為1毫米，這類飛沬會迅速地墜落。然而，相機發現相對較細小的微米級飛沬因為又小又輕，就一直在空中停留。

【肺炎驚魂】美國實測打噴嚏不要用手掩口鼻 用手臂掩口鼻減低飛沫傳播病菌

除打噴嚏外，微米級飛沬同樣亦可在交談間產生。檢測中以兩人近距離對話作測試，相機檢測發現微米級飛沬持續在對話的兩人間漂浮，很難消失。

此外，監測也發現微米級飛沬在密閉空間的傳染風險會進一步提高。在模擬測試中，一個人只要在一間如課室般大的密封空間內咳嗽一下，就可產生約10萬個飛沬粒子，而當中的微米級飛沬可持續在空中漂浮至少20分鐘。

【新冠肺炎】搭地鐵站近車門旁易受感染 日本專家：搭電梯站要企最裏面位置

日本傳染病協會理事長館田一博受訪時指，這次疫情的傳播與微米級飛沬有密不可分的關係。由於微米級飛沬本身可存有無數活病毒，而這些飛沬可經由大聲說話或喘氣產生，身邊人如果吸入這些飛沬就有被感染的風險。至於在身處密封空間時，館田一博建議打開窗戶，製造空條流通尤為重要，可降低傳染的風險。

更多有關新冠肺炎的消息，請看：

【無品乘客】自私男小巴車廂拉低口罩狂打乞嚏 網民鬧爆：要全車人吸他的飛沫

【抗疫前線】女警拒戴口罩連累兩抽血員隔離 前線抽血員望病人不要自私：會連累社區

【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎 42歲男子中招疑行同一樓梯感染

責任編輯:羅嘉欣