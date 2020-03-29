【新冠肺炎】陳肇始：針對新措施的執法是其次 最重要是市民自律
社會 12:10 2020/03/29
新冠肺炎疫情持續，行政會議成員早於（27日）公布一系列的最新抗疫控疫措施。港府應對公共衞生的緊急狀態，港府將已就餐飲業的推出6項新措施，並於昨日（28日）下午6時生效。，包括食肆只能提供一半座位；檯與檯之間最少要有，或有其他分隔安排；每檯不可多於4人；食肆內所有人要配戴口罩，食客進食時除外；進入食肆前要檢測體溫，及食肆要提供消毒洗手液。
【禁社交聚集】政府指執法初期採取勸喻方式 執法人員授權驅散等權力
食物及衛生局局長陳肇始今日（29日）會見傳媒時指出昨日（28日）執法人員在整體巡查時，發現食肆亦有遵守新規例，而且有見整體食客人數不多，再重申法的人員會嚴陣以待，相信在法律框架下，對市民在社交距離的規管會更加好。陳肇始又指現時暫未有針對違例者的定額罰款，
如果市民自律或不需要定額罰款，又指執法是其次，市民的自律意識才是最重要。
她再次強烈呼籲有檢疫令的人士需要留在家中，又指有信心市民會自律保持社交距離。
【禁社交聚集】卡拉OK出售食物飲品受新例規管 排隊不算聚集可豁免
陳肇始續指政府會持續於不同等的平台上發放更多的有關資料，讓市民更加了解在不同的情況下有否觸犯到有關法例。
責任編輯：郭家穎