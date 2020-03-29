【新冠肺炎】陳肇始：針對新措施的執法是其次　最重要是市民自律

▲ 陳肇始續指政府會持續於不同等的平台上發放更多的有關新措施資料。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，行政會議成員早於（27日）公布一系列的最新抗疫控疫措施。港府應對公共衞生的緊急狀態，港府將已就餐飲業的推出6項新措施，並於昨日（28日）下午6時生效。，包括食肆只能提供一半座位；檯與檯之間最少要有，或有其他分隔安排；每檯不可多於4人；食肆內所有人要配戴口罩，食客進食時除外；進入食肆前要檢測體溫，及食肆要提供消毒洗手液。

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食物及衛生局局長陳肇始今日（29日）會見傳媒時指出昨日（28日）執法人員在整體巡查時，發現食肆亦有遵守新規例，而且有見整體食客人數不多，再重申法的人員會嚴陣以待，相信在法律框架下，對市民在社交距離的規管會更加好。陳肇始又指現時暫未有針對違例者的定額罰款，

如果市民自律或不需要定額罰款，又指執法是其次，市民的自律意識才是最重要。

她再次強烈呼籲有檢疫令的人士需要留在家中，又指有信心市民會自律保持社交距離。

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陳肇始續指政府會持續於不同等的平台上發放更多的有關資料，讓市民更加了解在不同的情況下有否觸犯到有關法例。

責任編輯：郭家穎