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【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治

健康 13:10 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

一名老翁早前在超市善意提醒一名男子戴上口罩時，竟遭對方惱羞成怒當場打成重傷。

在新冠肺炎疫情肆虐下，不少人出門時均已習慣戴上口罩抗疫。不過，北京一名老翁早前在超市善意提醒一名男子戴上口罩時，竟遭對方惱羞成怒當場打成重傷，送院後不治，目前疑犯已遭檢方批准逮捕。

綜合內媒報道，北京一名男子本月14日在東城區一間超市排隊結帳時一度除下口罩，當時一位72歲的老翁見狀即善意提醒他要遵守防疫規定配戴口罩。沒想男子竟惱羞成怒，一怒之下把老翁摔倒在地，再撃打老翁的頭部。

他在逃離現場時，甚至打傷兩名超市職員，最後被當場制服。遇襲的老翁在被送醫搶救後，最終在本月20日因顱腦損傷搶救無效不治。經警方調查，施襲的疑犯本身為釋囚，北京人民檢察院第二分局昨日（28日）以故意傷害罪批捕疑犯。

國家衞健委2月15日曾發出「通知」，要求安排專人提醒顧客在進入大型商場之前佩戴口罩，顧客不戴口罩時，可拒絕其進入大型商場和超市購物。此外，北京在26日也推出《北京市文明行為促進條例（草案）》，民眾此後只要在公共場所咳嗽、打噴嚏不掩口鼻，或者是得了流感不戴口罩，都將面臨處罰。

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責任編輯:王俊賢

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