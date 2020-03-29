【一文看清】限制4人以上聚集　等外賣、搭𨋢會違例嗎？

▲ 有外傭今日到青衣城聚會。（陳國峰攝）

港府早前宣布實施通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數、規限食肆人數及關閉娛樂場所等，但到底什麼是公眾地方？有甚麼情況可獲豁免？政府社交平台專頁「添馬台 Tamar Talk」列出多條問題及答案逐一解決市民的疑問。

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1. 甚麼公眾地方？私人物業會否不會被界定為公眾地方？

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2. 違反群組聚集相關條例責任誰屬？

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3. 若違反條例的刑罰為何？

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4. 超過四個人排隊搭巴士、搭升降機、過馬路、等外賣是否屬群組聚集？

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5. 麻雀館、提供餐飲服務的卡拉OK場所、按摩院、宗教場所是否可繼續營業？

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6. 一家人拜山可以嗎？

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7. 「共住同一戶人所進行的群體聚集」是獲豁免， 一家五口、一家六口前往公園或是購物是否都豁免？

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8. 其中一項獲豁免的聚集是在工作地點，或豁免的參與者是否只限於相關機構的僱員？工作地點是否必須在機構的辦公地點內？

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9. 員工飯堂是否同樣需要遵守禁止四人以上聚集限制？部份私人公司不對外開放，其員工飯堂無需申領食肆牌照，又是否需要遵守規定？

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10. 新盤買樓或銷售活動，可會獲得豁免？

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責任編輯：郭詩詩