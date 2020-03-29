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【一文看清】限制4人以上聚集　等外賣、搭𨋢會違例嗎？

社會 13:50 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

有外傭今日到青衣城聚會。（陳國峰攝）

港府早前宣布實施通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數、規限食肆人數及關閉娛樂場所等，但到底什麼是公眾地方？有甚麼情況可獲豁免？政府社交平台專頁「添馬台 Tamar Talk」列出多條問題及答案逐一解決市民的疑問。

【限制聚集人數】餐廳一枱限4人不應面對面坐　何栢良建議外賣教5招用膳防疫法

1. 甚麼公眾地方？私人物業會否不會被界定為公眾地方？

（添馬台Tamar Talk圖片）

2. 違反群組聚集相關條例責任誰屬？

（添馬台Tamar Talk圖片）

3. 若違反條例的刑罰為何？

（添馬台Tamar Talk圖片）

【限制聚集人數】一文看清聚集人數+關閉場所+餐廳人數+生效日期+罰則

4. 超過四個人排隊搭巴士、搭升降機、過馬路、等外賣是否屬群組聚集？

（添馬台Tamar Talk圖片）

【禁社交聚集】4人限制令生效　食肆採相應措施

5. 麻雀館、提供餐飲服務的卡拉OK場所、按摩院、宗教場所是否可繼續營業？

（添馬台Tamar Talk圖片）

6. 一家人拜山可以嗎？

（添馬台Tamar Talk圖片）

【限制聚集人數】4人限制措施不包括公共交通工具　違例者可被判罰款及監禁

7. 「共住同一戶人所進行的群體聚集」是獲豁免， 一家五口、一家六口前往公園或是購物是否都豁免？

（添馬台Tamar Talk圖片）

8. 其中一項獲豁免的聚集是在工作地點，或豁免的參與者是否只限於相關機構的僱員？工作地點是否必須在機構的辦公地點內？

（添馬台Tamar Talk圖片）

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

9. 員工飯堂是否同樣需要遵守禁止四人以上聚集限制？部份私人公司不對外開放，其員工飯堂無需申領食肆牌照，又是否需要遵守規定？

（添馬台Tamar Talk圖片）

10. 新盤買樓或銷售活動，可會獲得豁免？

（添馬台Tamar Talk圖片）

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：郭詩詩

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