【止咳湯水】舒緩小兒肺熱咳嗽　湯水專家推介潤喉除痰止咳湯

▲ 湯水專家推介一款舒緩小兒肺熱咳嗽湯水。

踏入春季，忽冷忽熱的天氣好容易令小朋友患上感冒，隨之而來的發燒咳嗽不但令孩子感到辛苦，家長看見孩子患病也很揪心。對於舒緩小兒肺熱咳嗽，家長可以嘗試從湯水著手，減低小朋友因咳嗽引起的不適。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款舒緩小兒肺熱咳嗽湯水——龍脷葉蘋果瘦肉湯。此湯對肺熱咳喘痰多，或口乾便秘人士均適合，配上蘋果切塊煲湯增加潤肺功效。加上蘋果原本含有果糖，用作煲湯有陣陣清甜味，小朋友比較容易接受。

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【功效】

鮮龍脷葉能夠清熱、治肺熱咳嗽及治喉痛，然而它性平，味甘淡，故如果風寒咳引致支氣管炎、咳喘都可以用上龍脷葉。而且據藥理研究，龍脷葉的煎劑對金黃葡萄球菌、溶血性鏈球菌有抑制作用。

湯水配上蘋果，紅蘿蔔等煲湯，對肺熱咳嗽，喉痛失聲均有幫助。芳姐提醒，蘋果久煮味道會變酸，大約煮30至35分鐘便可。

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【材料】

鮮龍脷葉 1兩

蘋果 2個

紅蘿蔔 1個

南北杏 1兩

瘦肉 適量

【製法】

1. 將新鮮的龍脷葉沖洗淨。

2. 把蘋果、紅蘿蔔洗淨去皮和切塊，蘋果需去核。

3. 瘦肉切片，再出水。

4. 將所有材料用8碗水煮1.5小時即可服用。

養生食譜獲張佩芳授權

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