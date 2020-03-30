【專訪】房協中產長者屋2022年紅磡落成　黃傑龍料終身租金約百萬元起跳

▲ 黃傑龍將卸任房協行政總裁。（曾耀輝攝）

房協被稱為「房屋實驗室」，明天（31日）將卸任房協行政總裁的黃傑龍，任內曾創造不少房屋「實驗品」，他坦言自己最恨入住的，正是房協發展的「富貴版」長者屋。他說看到本港人口老化速度快，社會對中產及豪華長者屋的需求將與日俱增。

黃傑龍透露房協下一個「長者安居樂」項目，選址紅磡，料2022年落成，合資格中產長者只需一筆過付百餘萬元，即獲終身租住權；而他則期待房協日後於新界建「富貴版」長者屋。

黃傑龍：疫市仍要填海造地 促外界考慮郊野公園邊陲建屋

▲ 北角丹拿山「雋悅」，外界稱「富貴長者屋」，租客不設入息資產限制，房協2015年推出。（資料圖片）

黃傑龍加入房協26年，當中出任「大內總管」11年，明天（31日）卸任。他稱房協作為「房屋實驗室」，日常須執行的房屋計劃，大多意念創新、而且「摸著石頭過河」；或許要花很多想像力，研究項目如何令大眾受落，而且不被外界濫用，是工作挑戰之一。訪問中，他幽人一默，

作為實驗室，將啲嘢撈來撈去，分分鐘會爆炸

但他強調如不冒險，永遠就無新產品推出。他寧可先推產品，之後再改良。

▲ 第一個「長者安居樂」項目，位於將軍澳樂頤居。（資料圖片）

長者住屋三招 嶄新終身租金制

千禧年後，房協的「實驗品」，放眼於長者住屋。黃傑龍稱香港人口老化，長者屋宜加大力度發展；一旦社會已老齡化才發力建屋，就很難「追落後」。由於房委會一向有公屋政策，配合基層長者；房協於是試行三招助銀髮族，包括針對中產的「長者安居樂」計劃、無收入及資產限制的「富貴長者屋」，以及於轄下公屋推行居家安老計劃。



黃傑龍憶述，2003至04年房協於將軍澳及牛頭角，推出兩個「長者安居樂」項目，屋苑齊集康樂設施及醫療護理設施，當時長者需一筆過付終身租金約60萬至80萬元，可住到百年歸老。他指當年終身租金制是新嘗試，讓不夠資產置業的長者可長住單位，也不用面對加租壓力。但他坦言，中國人傳統心態是買樓投資，傳給後代，故推出初時，亦並非廣受歡迎。

不過，現時所有「長者安居樂」單位已租出，更有500餘人正輪候入住，可證明項目成功，房協正於紅磡利工街興建第3個項目，已經動工。黃傑龍預計2022年底落成，料租金約百萬餘元起跳，相信合資格長者有能力負擔，實際金額仍待敲定。

▲ 雋悅有游泳池、會所等設施，黃傑龍稱跟私樓無異。（資料圖片）

富貴屋無資產限制 屋苑包醫療護理設施

至於北角丹拿山「雋悅」，外界稱「富貴長者屋」，租客不設入息資產限制，房協2015年推出。黃傑龍坦言屋苑配套豪華，設兩個醫療中心，更由私院養和、及浸大提供中醫專科服務，又有游泳池、會所等設施，跟私樓無異，即使租住權費更貴，入場費近300萬元起，現在也有約1500個家庭正在輪候，所有單位已租出。

黃認為，倘長者毋須照顧下一代，純粹老夫老妻，較適合入住「雋悅」。他亦表明心跡，透露自己亦「恨住」富貴長者屋，

房協如果在新界再起富貴屋，價錢更平，密度較低，空氣又好，也方便出入內地，都有得諗。

但他承認，目前社會對公屋需求更大，有合適土地也先讓路予興建公屋。

▲ 黃傑龍稱，個別公屋單位租戶，可申請加建長者友善設施，如廁所加裝扶手。（資料圖片）

公屋戶可申請加建設施 助長者生活

第三招是房協2012年推出的「樂得耆所」計劃，目的讓轄下出租屋邨的長者，可居家安老。包括於個別單位加建長者友善設施，如廁所加裝扶手；屋邨設立社福機構，為長者提供復康；又會推廣長者參與社交活動。

黃傑龍稱，港大曾就各長者屋項目進行研究，發現入住長者快樂程度較高，使用急症室頻率也有改善。

至於繼任人選，房協宣布現任副行政總裁陳欽勉，4月1日起升任行政總裁，接替退休的黃傑龍。

黃傑龍無打算加入熱廚房做問責局長 退休後想做高球教練

記者：吳卓峰