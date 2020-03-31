教大尼泊爾生研改良便攜式環境數據記錄器　盼回鄉活化STEM教學

▲ Parbat Dhungana正研究改良「便攜式環境數據記錄器」設計，期望進一步降低其成本，將來引入尼泊爾中學使用。（教大提供圖片）

STEM（科學、技術、工程及數學）教育是大勢所趨，但尼泊爾長期受貧窮、貪污及自然災害折騰，不少學校連最基本的科學設備都欠奉。

當地一名教師去年便遠赴本港教育大學攻讀博士學位，目前正研究改良「便攜式環境數據記錄器」設計，冀進一步降低成本，將來回國引入尼泊爾學校，活化當地STEM教學。

改良環境數據器 拓室外學習

來自尼泊爾、從事教育工作逾10年的Parbat Dhungana，曾於首都加德滿都一間大學任職助理教授，形容當地培訓科學教師困難重重，「大學唯一的實驗室跟我所屬的教育學院約有30公里的距離，乘車每程至少要45分鐘，為省卻學生舟車勞頓之苦，我只好回歸基本，以最傳統的方式——亦即『粉筆、白板』教授課堂。」

他指，當地長期受貧窮、貪污及自然災害折騰，不少學校連最基本的科學設備都欠奉，教師大多薪水低微，要靠兼職幫補，無暇探索創新的教學法。

▲ Parbat在尼泊爾在有限教學資源下花盡心思令課堂變得有趣，舉辦戶外考察，將自然環境化身班房。（教大提供）

Parbat去年獲本港研資局博士研究生獎學金計劃資助，到教大攻讀博士學位，正埋首研究各項低成本的教學科技，希望能引入尼泊爾，扭轉當地教育發展的困局，包括研究改良由教大學者研發的「便攜式環境數據記錄器」設計，學生可透過紀錄儀收集戶外環境第一手數據，將學習體驗拓展至課室以外，設計及進行創意科學實驗。

此外，他亦計劃建構網上學習平台，讓師生共享課堂素材；長遠希望學成回國後重返大學工作，成立專責推動尼泊爾STEM教育的研究中心。

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責任編輯：馮琪雅