【超市防疫】超市添置食物恐帶病毒回家　TVB御用醫生郭田葰分享超市5大防疫小貼士

▲ 曾經於澳洲當過急症室醫生的「TVB御用醫生」郭田葰分享到超市選購食物的5大貼士。

新冠肺炎疫情持續擴散，各地人心惶惶，減少外出，超市一度出現搶購潮。內地有媒體報道，湖北一名女子近日確診新冠肺炎，經調查感染源後，發現女子曾與一名確診患者在同一個超市購物，結果不幸感染新冠肺炎。經調查發現，兩人在超市停留約1小時，付款時間前後相隔9分鐘，而超市位於地下1層，通風較差，導致女子不幸被感染。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前表示，有些新冠肺炎患者受感染後也沒有病徵，或成為社區的「隱形播毒者」。由於顧客經常觸摸貨架上的貨品，病毒隨時有機會殘留在貨品上。因此，「TVB御用醫生」郭田葰在Facebook分享，到超市添置食物時的5大防疫小貼士，避免帶病毒回家。

曾經於澳洲當過急症室醫生的「TVB御用醫生」郭田葰（Marcus），他在Facebook分享片段，帶大家走入超市，介紹超市5大防疫小貼士。

1. 消毒購物籃手柄

不少人到超市購物一定會使用到購物車或購物籃，但它們每天被無數顧客接觸，若顧客不小心沒有消毒觸碰購物籃後，再觸摸自己的眼耳口鼻，有機會將病毒帶到自己身上。郭田葰提醒，在購物前應用消毒濕紙巾消毒購物籃或購物車的手柄。

2. 選購預先包裝食物

食物在處理的過程中，有可能會因為人或環境感染，而預先包裝的食物相對地衛生。而且，郭田葰建議應選購熟食，生冷食物如魚生、壽司則暫時可免則免。

3. 清洗飲品的開封口

無論是樽裝、罐裝飲品或罐頭，在飲用前一定要檢查飲品的開封口是否扭實、完整無缺。另外，罐頭在食用前應用番梘水清洗乾淨，外出時亦可用消毒濕紙巾抹飲品的開封口。

4. 水果蔬菜要徹底清潔

在超市貨架上水果及蔬菜每天被無數對手觸摸，郭田葰提醒，進食前應用清水徹底洗淨及去皮，為免病從口入。

5. 清洗環保袋

水果、蔬菜或肉類的汁液都會令環保袋弄髒，所以回家後第一時間要用清水和洗潔精清洗環保袋。或者，儲起幾個已弄髒的環保袋，一次過放入洗衣機清洗，盡量每次購物都用一個乾淨的環保袋。

有人曾問他，剛買回家的食物應否全部抹乾淨才放入雪櫃，但這個方法比較適合一個人住的人，

如果你與家人同住，不是每個人都這樣做，你之後又要再重新抹一次，就比較麻煩。

他最後提醒大家，一定要確保你進食前，將食物、食物包裝和雙手徹底清潔好，避免病菌和細菌入侵我們的身體。

日前，有女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招，詳情請睇【下一頁】

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責任編輯：王明芳