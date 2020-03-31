【新冠肺炎】李君妍家人確診新冠肺炎　上周有返TVB拍《姊妹淘》

▲ 李君妍家人確診。

傳TVB藝員李君妍家人確診新冠肺炎！現年27歲的無綫女藝人李君妍（Aurora）上星期曾經到電視城拍攝節目《姊妹淘》，錄影該節目的主持人及嘉賓均不用戴口罩，然而今日傳出李君妍有家人確診患上武漢肺炎，至今仍未能聯絡到其本人。

新冠肺炎令全城人心惶惶，早前曾傳出TVB有職員確診患上肺炎，經過檢測後發現結果呈陰性，相關員工留家進行自我隔離，TVB公司已為辦公室進行消毒。

怎料今日再傳出藝人李君妍的家人確診患上新冠肺炎，李君妍更於上周曾返回TVB電視城拍節目《姊妹淘》，有份拍攝此節目的藝人包括張寶兒、孫慧雪、陳詩欣、吳若希、莊思敏等。

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消息傳出後，有傳媒聯絡李君妍但不果，亦有人找到其緋聞男友、同為藝人的陳俊堅，男方表示未有聽聞過李君妍家人確診一事。

不過有份拍《姊妹淘》的孫慧雪則直認今日下午收到李君妍家人確診的通知。

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由於孫慧雪家中有幼童，為保家人安全，她表示暫時不會回家，正在尋找適合隔離的住所。阿雪透露收到消息，李君妍已接受檢測，結果呈陰性。

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李君妍於2009年畢業於第24期無綫藝員訓練班，除了做演員外，她還在朋友開設的健身身品店兼顧店員，其社交網站經常見她分享健身的影片。由於她曾經學過南拳，早年曾經參加過TVB的節目《功夫新星》，而健身及打拳對其演藝路亦甚有幫助，李君妍過去接演的角色不少都與這兩項運動相關，而她近年最為人所知的，相信是於劇集《她她她的少女時代》中飾演超姣健身室教練胡樂冰Icy一角，因而被封上「新一代姣精」的封號。