【食用安全】美國檢測12款最污糟蔬果排行榜　第一位蟬聯5年含多達23種農藥

▲ 美國檢測12款最污糟蔬果排行榜，第一位士多啤梨連續蟬聯5年，含有多達23種農藥。

蔬果含豐富營養，是均衡飲食的重要元素，但原來有部分蔬果殘留多款農藥，美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）近日公佈本年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，其中最骯髒是連續5年蟬聯榜首的士多啤梨，被驗出含多達23種農藥。

EWG最近公佈2020年最多農藥殘留的12款蔬果名單如下：

1. 士多啤梨

2. 菠菜

3. 羽衣甘藍

4. 桃駁梨

5. 蘋果

6. 提子

7. 桃

8. 車厘子

9. 梨

10. 番茄

11. 芹菜

12. 薯仔

根據美國農業部測試，美國市面上近7成新鮮農產品都含有害農藥。而上述名單中排行榜首的士多啤梨，更已連續五年獲得最骯髒蔬果第一名。

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EWG參考了47款蔬果數據分析，發現逾9成士多啤梨、羽衣甘藍、蘋果、菠菜、桃駁李及車厘子樣本中，都含有2種或以上殘留農藥。其中士多啤梨更被驗出最高含23種農藥，而「超級食物」羽衣甘藍亦含18種農藥。

另根據USDA《農藥數據計劃》（Pesticide Data Program），提子乾同樣殘留高含量農藥。檢測中發現，99%非有機提子乾樣本中，都殘留了最少2種農藥。EWG建議消費者應選擇有機天然、不含農藥的蔬果。

EWG亦公佈了15款最少農藥殘留蔬果名單，詳見：【食用安全】美國檢測15款最乾淨蔬果排行榜 牛油果+粟米+菠蘿蟬聯冠亞季

責任編輯：羅嘉欣