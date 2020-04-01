【BB來了】前主播林燕玲即將入產房開刀　公佈BB性別︰我是小飛俠媽媽

▲ 前主播「小飛俠」林燕玲終於公佈BB性別。

正懷孕逾9個月的前TVB及NOW新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby），今日終於在IG宣佈BB性別，腹中的「小小小飛俠」是一名男嬰，預產期今個月。林燕玲早前接受TOPick訪問時透露已選擇剖腹生，在現時新冠肺炎疫情下生仔，已按醫生建議準備戴口罩入產房。

進入懷孕尾聲的「鼠年媽媽」林燕玲，趁著仍有空閒的日子，特別為腹中寶寶開設新IG，並發放超聲波相片。一直對於BB的性別保持神秘感的Ruby，終於宣佈「小小小飛俠」是男嬰。

我知道大家都想見我，俾你地睇吓我個樣啦，我係男仔嚟㗎，媽咪今日心情好，又唔係咁忙，先第一次幫我更新我個ig account，至於Daddy呢，呢個account佢冇份玩！

▲ 林燕玲在懷孕7個月時，已從粉藍色的BB物品中暗示自己陀仔。（受訪者提供相片）

「小飛俠」即將戴口罩入產房

在整個孕期當中，Ruby透露最辛苦是懷孕頭3個月，其嚴重孕吐令她連續多晚失眠，由晚上11時嘔至凌晨5時，更令她食慾大減，醫生處方止嘔藥也無效。

到懷孕中期不適感已大減，但又面對新冠肺炎疫情，令她外出產檢時膽戰心驚，要做足消毒及戴口罩，其餘時間都安在家中，執好「走佬袋」。

雖然疫情緊張，但她深信孕媽媽的心情會影響BB，故一直盡量保持放鬆，最重要做好本份迎接小生命。

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責任編輯︰林綺玲