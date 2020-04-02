【兒童飲食】0至3歲幼兒腦部發育黃金期　多吃加工食品影響大腦發展降低智商

▲ 嬰幼兒多吃加工食品會影響智商。

嬰幼兒時期是孩子腦部發展的關鍵時間，從食物中攝取足夠營養有助腦部發展，相反，若多吃高糖、高脂和加工食物，有機會降低智商，甚至影響長遠發展，即使後天再改善飲食習慣，亦無法彌補幼時的傷害。

英國布里斯托大學（University of Bristol）的研究團隊發表報告，追蹤1991年至1992年出生的約1.4萬名兒童的成長健康。父母填寫了問卷調查，詳細列明孩子在3歲、4歲、7歲和8歲半時的食物和飲品類型、食用頻率。

研究團隊分析數據，把飲食習慣分成3種模式，包括(1) 加工或高脂、高糖、(2)傳統飲食，多肉少菜、(3) 有健康意識的沙律、水果、蔬菜、米和麵食。

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健康飲食孩子智商較高

團隊以韋氏兒童智力量表測試，為4000名8歲半的小朋友測試IQ，結果發現3歲前健康飲食的小朋友平均智商為106，而以加工食品為主的孩子，平均智商是101。作者指出，這是一個很小的差異，

但這確實使他們應付學習的能力下降。

嬰幼兒期影響長遠大腦發展

而值得注意的是，即使部分食用加工食品的孩子，在3歲後轉回健康飲食，其智商仍然較3歲前健康飲食的孩子低，可見0至3歲時小朋友所攝取的營養對腦部影響最大。

作者指出，0至3歲腦部發展最快速的黃金時期，大腦以最快速度增長，

在此期間，良好的營養可促進大腦最佳生長，即使之後有任何飲食轉變，但幼兒飲食習慣的影響可能持續到幼兒後期。

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責任編輯：林愛娜