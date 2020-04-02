【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償

▲ 消息指，香港洲際酒店今午在員工大會宣布，將於4月20日進行裝修，並會遣散所有員工。

新冠肺炎疫情下，由於訪港旅客大減，酒店、旅遊、飲食及零售等行業大受打擊，消息指香港洲際酒店今午（2日）3時在員工大會宣布，酒店將於4月20日進行裝修，為期30個月，並會遣散所有員工，會按年資賠償員工。TOPick正向香港洲際酒店查詢詳情。

據了解，最後上班日期為5月1日；5年以下年資的員工可獲1個月薪金賠償；5至10年則獲賠償2個月薪金；10至15年獲賠償3個月薪金；15年以上則獲4個月人工。

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香港洲際酒店今日下午近4時發新聞稿，內容主要提及酒店將於2020年4月20日關閉，以展開大型翻新工程，並將會在 2022年重新開業時更名為香港麗晶酒店，而酒店內的中菜餐廳欣圖軒則會在整個翻新過程中繼續開放，惟新聞稿並無提及有關遣散所有員工的消息及安排。

酒店指，在閉店重裝項目啟動後，員工將盡可能被安排在洲際酒店集團旗下其他酒店，在之後酒店重新開業迎客時，他們也將被優先考慮再次加入酒店。

酒店續稱，裝修翻新工程會覆蓋所有客房及套房連浴室、公共地方、餐廳與宴會場地，酒店外牆亦會重新設計及修葺。

同一間洲際酒店集團營運的上環蘇豪智選假日酒店，2日前（3月31日）宣布即日起停業，酒店原有34名員工，消息指有約30名員工被遣散，只餘4名員工繼續工作。酒店指，目前業務狀況低於以往水平，故暫停開放客房直至疫情不再對客人構成憂慮或威脅，並已向受影響員工作出法律安排。

若不幸被裁員，遣散費及長期服務金如何計算，即睇【下一頁】

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記者：陳子謙﹑陳曉瑩