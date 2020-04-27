【情緒急救】疫情持續長期Home Office易感勞累孤獨　專家分享在家工作4項建議

▲ 新生精神康復會臨床心理學家黃國良建議，在家中可做一些事情舒壓解窘。

新冠肺炎疫情持續，不少在職人士都可能會Home Office，就算放假也會留在家中。長期留在家中，可能會感到孤立疏離，身體亦未必負荷得到。新生精神康復會臨床心理學家黃國良（Keith）就建議，在家中也可做一些事情舒壓解窘。

疫情下難免要減少外出，有人家中僅得100多呎，活動空間少，早前一段時間不用上班，每天從早到晚都是躺在床上看手機，到晚上才起床吃第一餐。Keith表示，這種生活維持3至4天，身體也負荷不到，建議如果情況太差，在有足夠口罩情形下可短暫外出，到人煙不稠密的地方，買東西或散心。

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長時間留在家中，要保持身心健康，Keith建議可做一些簡單運動，伸展筋骨。當感到孤單寂寞時，可靠其他方法如視像見面、寄信等，拉近人與人間的距離。如有餘力下，也可將口罩、防疫物資等分發給有需要人士，透過幫助他人減少距離感：

危難中，每個人只想著自己，透過幫人可減少疏離感，不致感到孤立，能重建人與人間的聯繫。

留在家中及Home Office建議：

在家中開窗，感受聲音、風、陽光，環境上的感觀刺激對人有影響，精神會好些。

盡量活躍自己，走動一下，不要太長時間維持同一姿勢。

Home Office時間太長，會睡得不好。建議工作跟睡眠環境盡量分開，不要在房間工作，令身體意識不到何時休息。

工作跟休息時間要分清，不要混和在一起。

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記者：陳昊淋

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