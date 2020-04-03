【皇室抗疫】英國皇室支援「停課不停學」　每周推免費遊戲填色工作紙【附下載連結】

▲ 英國皇室逢星期一會推出一款遊戲或填色工作紙。（The Royal Family's fb圖片）

新冠肺炎全球大爆發，英國也慘成重災區，確診個案已颷升至近3.5萬，英國學校已宣佈停課及取消公開試。受萬民愛戴的英國皇室十分關心小朋友，近日宣布每星期推出皇室填色紙或小手工素材，一律免費下載，讓小朋友在家「停課不停學」。

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英國皇室在facebook專頁宣布，逢星期一在網站更新與皇室相關的填色紙、小手工及小遊戲等素材。

▲ 填色紙附有啟發思考小貼士，設計絕不馬虎。（The Royal Family's fb圖片）

填色紙附啟發思考小貼士

皇室填色紙的設計絕不馬虎，例如本周推出的皇室勳章，附有簡介說明是由英女王及皇室成員頒發，以加許有特殊成就、英勇及為英國服務的人士。

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旁邊還有思考小貼士，填色之餘可以考慮畫圖案和符號？加一些代表你家人的特徵？「打造你的成就勳章，或想一想為何你會獲得加許。」網站還有昔日皇室成員的填色紙，可為孩子增補歷史知識。

▲ 網站有其他皇室成員的填色紙，可以順道讀歷史。（網頁截圖）

網民紛紛留言大讚皇室貼心，是非常好的素材，更建議皇室要推出更多小朋友活動素材，一星期一次太少。有婆婆級網民更留言多謝皇室，她收到6歲孫女送贈的「填色勳章」，以獎勵她每天忍受狗狗發出的臭味。

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責任編輯︰林綺玲