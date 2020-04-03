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【皇室抗疫】英國皇室支援「停課不停學」　每周推免費遊戲填色工作紙【附下載連結】

親子 14:16 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

英國皇室逢星期一會推出一款遊戲或填色工作紙。（The Royal Family's fb圖片）

新冠肺炎全球大爆發，英國也慘成重災區，確診個案已颷升至近3.5萬，英國學校已宣佈停課及取消公開試。受萬民愛戴的英國皇室十分關心小朋友，近日宣布每星期推出皇室填色紙或小手工素材，一律免費下載，讓小朋友在家「停課不停學」。

【皇室抗疫】威廉王子欲上前線抗疫　願回歸空中急救隊駕駛直升機

英國皇室在facebook專頁宣布，逢星期一在網站更新與皇室相關的填色紙、小手工及小遊戲等素材。

填色紙附有啟發思考小貼士，設計絕不馬虎。（The Royal Family's fb圖片）

填色紙附啟發思考小貼士

皇室填色紙的設計絕不馬虎，例如本周推出的皇室勳章，附有簡介說明是由英女王及皇室成員頒發，以加許有特殊成就、英勇及為英國服務的人士。

【皇室媽媽經】凱特罕有談媽媽經揭幸福背後　靠催眠克服孕吐對3子女感內疚

旁邊還有思考小貼士，填色之餘可以考慮畫圖案和符號？加一些代表你家人的特徵？「打造你的成就勳章，或想一想為何你會獲得加許。」網站還有昔日皇室成員的填色紙，可為孩子增補歷史知識。

網站有其他皇室成員的填色紙，可以順道讀歷史。（網頁截圖）

網民紛紛留言大讚皇室貼心，是非常好的素材，更建議皇室要推出更多小朋友活動素材，一星期一次太少。有婆婆級網民更留言多謝皇室，她收到6歲孫女送贈的「填色勳章」，以獎勵她每天忍受狗狗發出的臭味。

皇室免費素材網【點擊連結
皇室勳章填色紙【按此下載

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責任編輯︰林綺玲

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