【BB來了】前主播林燕玲誕B仔　「小飛俠」媽媽︰那種感動無法形容

▲ 前新聞主播「小飛俠」林燕玲今日宣布誕下一名男嬰「小小飛俠」。

有「小飛俠」稱號的前TVB及NOW新聞主播林燕玲（Ruby）一索得男，今日在facebook及IG宣布剖腹誕下男嬰，重7磅1安士，母子平安。她形容當聽到BB第一下哭聲，感動得無法形容，那一瞬間就是永恒。

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林燕玲在新冠肺炎疫情下剖腹生子，一切有驚無險。今日（4月3日）她在社交網站貼出BB的照片，宣布已為人母，並hashtag「小小飛俠嚟喇」！

Welcome to the world﹗我最愛的寶寶出世了，聽到你第一下哭聲，那感動無法形容，我別過頭來同你爸爸相視而笑，這一瞬間，只感到人生有多實在同美好，常說瞬間就是永恆，這刻我明白了。

BB「小小飛俠」的樣子圓碌碌、五官標緻非常可愛！Ruby又貼出自己臥床的自拍照報平安，略帶疲倦但精神不錯。

在這裡同大家報個平安，我很好，望疫情快點過，願大家都平安喜樂。

▲ 爸爸葉浩文亦在IG報喜，讚兒子識望鏡頭。（葉浩文IG圖片）

而金融才俊爸爸葉浩文亦在facebook專頁剖白新手爸爸的心情，難忘與兒子的第一個眼神接觸。「乖仔，這是你和爸爸的第一個眼神接觸，也必定是爸爸一生最難忘的一個眼神。一出來，你就已經急不及待張開眼睛、四處張望；爸爸願你一生健康快樂成長，盡情無憂地去探索你想追求的世界。」

爸爸媽媽很愛你，而你一定要愛錫媽媽，因為媽媽很偉大， 她很辛苦把你帶來這個世界。

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責任編輯︰林綺玲