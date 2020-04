【BB來了】前主播林燕玲誕B仔　「小飛俠」媽媽︰那種感動無法形容

有「小飛俠」稱號的前TVB及NOW新聞主播林燕玲(Ruby)一索得男,今日在facebook及IG宣布剖腹誕下男嬰,重7磅1安士,母子平安。她形容當聽到BB第一下哭聲,感動得無法形容,那一瞬間就是永恒。

林燕玲在新冠肺炎疫情下剖腹生子,一切有驚無險。今日(4月3日)她在社交網站貼出BB的照片,宣布已為人母,並hashtag「小小飛俠嚟喇」!

Welcome to the world﹗我最愛的寶寶出世了,聽到你第一下哭聲,那感動無法形容,我別過頭來同你爸爸相視而笑,這一瞬間,只感到人生有多實在同美好,常說瞬間就是永恆,這刻我明白了。