【新冠肺炎】港大醫學院研究證外科口罩可阻冠狀病毒傳播　或對新冠病毒同樣有效

▲ 港大醫學院一項研究顯示，外科口罩可有效減低有病徵患者傳播季節性冠狀病毒及流感，意味口罩亦可能有效減慢大小相近的新型冠狀病毒傳播。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情已持續一段時間，但全球醫學界仍在爭論戴上外科口罩能否有效阻止傳染。港大醫學院一項研究顯示，外科口罩可有效減低有病徵患者傳播季節性冠狀病毒及流感，意味口罩亦可能有效減慢大小相近的新型冠狀病毒傳播。是次研究成果已於學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表。

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港大醫學院公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心和美國馬里蘭大學（The University of Maryland）進行合作研究，由港大醫學院公共衞生學院研究助理教授梁曉灡及研究團隊招募246名懷疑感染呼吸道病毒的患者，透過一部特製儀器收集患者的呼氣樣本，以比較患者佩戴外科口罩及不佩戴外科口罩後呼氣樣本中的病毒含量。

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結果發現，在111名冠狀病毒、流感病毒或鼻病毒的患者中，口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠（aerosols；又稱氣霧）中的季節性冠狀病毒數量，及患者呼吸道飛沫中的流感病毒數量。不過，外科口罩未有減低鼻病毒的釋出數量。

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過去研究顯示，呼吸道病毒（包括冠狀病毒）感染於人群中主要透過密切接觸傳播。另外，呼吸道病毒亦能於環境中存活，可能引致間接接觸傳播；而較微細的飛沫或呼氣粒子（氣溶膠）亦可以攜帶病毒及導致近距離傳播；氣溶膠能於空氣中停留較長時間及漂浮一段長距離，如果病毒濃度較高或環境通風不足，便或能引致長距離傳播。

新型冠狀病毒與季節性冠狀病毒類近，其病毒大小亦可能相近。港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任及世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯合總監高本恩表示，外科口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠中的季節性冠狀病毒數量，反映如患者佩戴口罩可以幫助減慢新型冠狀病毒的傳播。

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責任編輯：徐紹軒