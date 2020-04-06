【新冠肺炎】與40人酒吧夜聚林鄭稱議員不獲豁免　陳淑莊：新規例不清晰政府需多澄清

▲ 陳淑莊。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日不點名提及公民黨立法會議員陳淑莊，上周與40多人深夜於深水埗酒吧聚集一事，指議員在議會以外其他場合，參與或組織群組聚集，即使是履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。

陳淑莊今日就此解釋，指立法會大樓因應疫情，會於晚上八時會關閉。而當日政府突然下令翌日起禁止酒吧營業，他們是在一間暫停營業，並已下半閘的酒吧內開會，商討政府加強管制飲食業的措施，認為屬於豁免範圍。她又說，禁止人群聚集的新規例有不清晰的地方，政府需要多作澄清，以免市民有不必要的恐慌。

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陳淑莊上周四(2日)與黨友林瑞華，共40多人深夜於深水埗酒吧聚集，涉嫌違反「限聚令」，陳淑莊事後發聲明指當時以議員身分開公務會議，可獲豁免。有關解釋遭來全國政協副主席、前特首梁振英質疑，又於社交網站稱，40多人擠在幾百呎的酒吧「開會」兩三小時，是不顧感染風險。

▲ 林鄭月娥facebook專頁。

林鄭昨在社交網站專頁帖文，指實施禁止群組聚集的規例進入第二周，絕大部份市民自覺遵守，為抗疫出力。她說，現時的疫情不容許鬆懈，有關禁止羣組聚集規例雖然訂明「在立法會或區議會進行的程序屬必要的羣組聚集」可獲豁免，但議員在議會以外其他場合，參與或組織羣組聚集，即使是在履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。

責任編輯：李淇