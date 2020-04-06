  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】與40人酒吧夜聚林鄭稱議員不獲豁免　陳淑莊：新規例不清晰政府需多澄清

政治 17:06 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

陳淑莊。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日不點名提及公民黨立法會議員陳淑莊，上周與40多人深夜於深水埗酒吧聚集一事，指議員在議會以外其他場合，參與或組織群組聚集，即使是履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。

陳淑莊今日就此解釋，指立法會大樓因應疫情，會於晚上八時會關閉。而當日政府突然下令翌日起禁止酒吧營業，他們是在一間暫停營業，並已下半閘的酒吧內開會，商討政府加強管制飲食業的措施，認為屬於豁免範圍。她又說，禁止人群聚集的新規例有不清晰的地方，政府需要多作澄清，以免市民有不必要的恐慌。

【空櫈婚宴】政府限制4人以上聚集 新人擺酒每圍只坐4人場面冷清

【新冠肺炎】「關酒吧令」再調整 酒吧轉賣食物可繼續經營

陳淑莊上周四(2日)與黨友林瑞華，共40多人深夜於深水埗酒吧聚集，涉嫌違反「限聚令」，陳淑莊事後發聲明指當時以議員身分開公務會議，可獲豁免。有關解釋遭來全國政協副主席、前特首梁振英質疑，又於社交網站稱，40多人擠在幾百呎的酒吧「開會」兩三小時，是不顧感染風險。

林鄭月娥facebook專頁。

林鄭昨在社交網站專頁帖文，指實施禁止群組聚集的規例進入第二周，絕大部份市民自覺遵守，為抗疫出力。她說，現時的疫情不容許鬆懈，有關禁止羣組聚集規例雖然訂明「在立法會或區議會進行的程序屬必要的羣組聚集」可獲豁免，但議員在議會以外其他場合，參與或組織羣組聚集，即使是在履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。

責任編輯：李淇

相關文章

【新冠肺炎】被質疑關酒吧令定義模糊　食環署：執法人員會按個別情況看
21:30 2020/04/02
【新冠肺炎】被質疑關酒吧令定義模糊　食環署：執法人員會按個別情況看
【新冠肺炎】酒吧停業令生效直擊中環尖沙咀情況　業界料逾2,000酒吧受影響冀港府賠償
19:32 2020/04/03
【新冠肺炎】酒吧停業令生效直擊中環尖沙咀情況　業界料逾2,000酒吧受影響冀港府賠償
【新冠肺炎】「關酒吧令」再調整　酒吧轉賣食物可繼續經營　
19:11 2020/04/03
【新冠肺炎】「關酒吧令」再調整　酒吧轉賣食物可繼續經營　
政治 武漢肺炎 新冠肺炎 疫情 陳淑莊 林鄭月娥

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
14:00 2020/04/05
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】