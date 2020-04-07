【袁國勇專訪】袁國勇自有一套飲食習慣　從不吃生的食物怕多菌

▲ （馮漢柱攝）

疫情之下，港人除了要注意個人衞生之外，日常飲食都是非常重要。經常要出入高危地方，例如醫院、受感染的大廈等的港大微生物學系講座教授袁國勇就表示自己不會吃未煮熟的食物，原因是以免食物的細菌在體內繁殖。

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袁國勇在接受TOPick專訪時透露自己在疫症下沒有特別服食維他命丸或補充劑，其日常飲食都非常簡單：

我都是照平日一樣吃，沒什麼特別，都是吃飯、食菜、少少肉。因為我年紀老了，吃不了太多肉。

除此之外，袁國勇有一個一直堅持的習慣，就是所有放進口的食物都要煮熟，他解釋指生的食物比較多菌，患病時體內的細菌會對藥物產生抗藥性。

我一向都不吃生的食物，比如是三文魚、壽司我都不會吃的，生的食物很多細菌，如在腸內繁殖，當你不幸要做手術或化療時，再出來攻擊你就「大件事」了！

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他更透露自己從不吃牛，因為自己對牛製品敏感，每次吃都會引致口部潰瘍：

我對所有牛的製品都敏感，所以我不吃芝士、牛奶、牛油、牛肉。我吃不到的，每次都會「口損口爛」。

至於如此攝取蛋白質？他就表示自己會從豬肉、雞蛋及魚中攝取，又笑言「不一定每個人都要做牛魔王」。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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記者：郭詩詩