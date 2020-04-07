【齊心抗疫】中大醫院推出工作間防疫準備支援計劃　為企業工作環境做風險評估

▲ 中大醫院推出「工作間防疫準備支援計劃」，為不同企業及機構就工作間及員工感染控制及風險評估提供諮詢服務。(經濟日報資料圖片)

新型冠狀病毒在全球蔓延，本港疫情近日亦急速加劇。面對病毒來勢洶洶，僱主及僱員都難免會對工作環境的衞生安全有所疑慮，中大醫院於今(7日)推出「工作間防疫準備支援計劃」，為不同企業及機構就工作間及員工感染控制及風險評估提供諮詢服務，讓僱員獲得防護保障，進而減低病毒於社區傳播的機會，達致與全社會「同行抗疫」的目標。

現時雖然不少機構已實施在家工作安排，但部分行業因業務運作需要，員工仍需返回辦公室或指定地點工作。中大醫學院表示，由於人群密集環境及人與人緊密接觸，是病毒傳播的重要渠道，辦公室亦可能暗藏不少容易被忽略的「播毒陷阱」，如何防止病毒在工作環境中傳播，不只對企業及機構有切身影響，更與本港整體抗疫工作的成效環環緊扣。

中大醫院期望透過「工作間防疫準備支援計劃」，成為企業及機構的「健康及防疫同行者」。是項計劃非牟利，旨在貢獻醫護專業力量，與企業及機構共享防疫專業知識，協助他們提升應對傳染病的能力。參與今次服務的醫護團隊集合了不同領域的人士，包括公共衞生、感染控制、家庭醫學、職業健康、職業環境衞生等。團隊會為企業及機構提供各項諮詢服務，包括新型冠狀病毒測試、個人防護措施，以及工作間感染控制風險評估等。

中大醫院行政總裁馮康醫生表示，新冠朋炎疫情依然嚴峻，社會須要有跟病毒作持久戰的準備，日常的衞生防護意識及措施絕不可鬆懈，社會各界亦必須通力合作。中大醫院希望透過是次計劃，提升企業及機構對傳染病的防護知識及應變能力，減低工作場所的傳染病風險，更重要是藉此防範病毒於社區爆發。

中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽醫生是工作間防疫準備支援計劃的顧問成員之一。蔡曉陽表示，工作場所一般有很多共用設施及空間，如電腦、文具、茶水間、會議室等，而員工亦會頻密觸摸到鍵盤、按鈕、門柄等不同物件，這些都有機會成為傳播病毒的媒介。他認為只需對工作環境及日常流程作出一些改良、儘早偵測沒有病徵的患者，以及提高員工的個人衞生意識，已能有效減低感染風險。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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責任編輯：洪芷晴