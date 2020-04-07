【停課不停學】陳志雲小儀宣揚4大閱讀主題　8位主播DJ每周輪流免費講故事

▲ 「志雲大師」陳志雲將教小朋友環保意識。（主辦機構提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，小朋友復課無期，家長每天都絞盡腦汁為孩子安排「停課不停學」教材。香港原創品牌Donut & Ah Meow聯同K11邀得8位城中名人，包括陳志雲、阮小儀、彭晴及前主播方健儀、伍家謙、林小珍、李臻及鄭萃雯，拍攝了12集講兒童故事短片，每周播2集，為小朋友帶來一點歡樂。

【主播爸媽】為湊女轉自由身工作 財經主播林小珍拒做虎媽︰香港考試制度令人挫敗

8位名人與Donut & Ah Meow會分享由新雅文化所提供的兒童叢書，拍攝共12集的短片故事，包括4大主題有關科學及天文知識的童書，深入淺出解構科學原理及氣候小知識；亦有宣揚生態環境保育的故事，教導小朋友珍惜地球資源及愛護動物。

▲ 前主播李臻會講一個《蕃薯變成了便便？》的故事，解釋人體消化過程。（主辦機構提供圖片）

兒童書還少不得培養良好品格的故事，教導小朋友待人接物的處事態度；還有人體器官及身體構造主題，滿足小朋友的好奇心。

按孩子性格能力選校不盲目追捧名校 男拔爸爸主播李臻︰名校只是一個標籤

陳志雲教環保將垃圾分類

其中一集由商台首席智囊「志雲大師」陳志雲主講《垃圾侵略地球》，將於4月16日播出。陳志雲將以有趣的故事形式帶出現今垃圾堆積的環保問題，從而教導小朋友垃圾分類、回收及循環再用的重要性，減少對地球的污染。

▲ 新手爸爸伍家謙將講述一個外星人到地球旅行的故事。（主辦機構提供圖片）

前主播伍家謙講外星人

至於4月23日會播出由伍家謙主講的圖書《立體DIY動手玩繪本—橡皮糖捉迷藏》，講述一粒會動的「橡皮糖」原來是來地球旅行的外星人，為了躲避人類迪迪的吞食，與他展開了一場追逐戰！

【主播爸媽】勇於面對得失學習街頭智慧 體育主播伍家謙︰運動場是校外班房

小儀呼籲小朋友愛動物

熱愛小動物的著名DJ小儀則會推薦圖書《咚咚仔與流浪貓的故事》，希望小朋友可以對小動物多加關懷和愛護，幫助所有被遺棄的小動物。而另一DJ彭晴更會講兩本故事書，其中《一隻減肥的豬》會帶出不要以貌取人的道理。

▲ 著名DJ彭晴主講《一隻減肥的豬》故事書。（主辦機構提供圖片）

花逾10年治療婚變傷痛 DJ彭晴幸福再婚重新出發：過去有血有淚

Donut & Ah Meow是香港原創角色與原創品牌，Donut是一個對科學充滿好奇心的小朋友，Ah Meow則是來自外太空的喵星人，兩位好朋友熱衷科學，希望一同讓小朋友學習書本以外的科學小知識外，並宣揚積極正面的價值觀和人生觀。

Donut讀好書—名人「童」你講故事節目詳情

播出日期：即日起至5月12日（每逢二、四播放）

足本播出︰

Donut & Ah Meow YouTube頻道

預告片段︰

Donut & Ah Meow Facebook專頁

D·PARK愉景新城Facebook專頁

更多主播爸媽專訪，即睇︰

【主播爸媽】41歲前主播林燕玲4月戴口罩生B 懷孕靚媽「小飛俠」公開養胎養顏秘訣

【主播爸媽】放手讓孩子「自生自滅」培養自學精神 前有線主播張宏艷：前途要自己把握

【主播爸媽】TVB前主播李家文為兒鋪路入名校 被醫生一句話驚醒：我成為自己最憎的怪獸家長

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲