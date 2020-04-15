【非常醫生】基層出身為助患者自願診金減半　結直腸科權威醫生：曾打算在公院做一世

▲ 朱建華醫生行醫40年，是本港結直腸科權威。

公立醫院工作量大，最近新冠肺炎肆虐，前線醫護壓力更為爆煲。幾年前，公院開始出現逃亡潮，前瑪麗醫院顧問醫生、結直腸外科名醫朱建華，卻早在2004年就自立門戶，實情另有一段委曲。從公院離巢10多年，朱醫生仍然不改行醫初衷，熱心醫治患者，病人比以前更多。而當病人負擔不起醫療費用，都會願意酌量減診金：

以前現在也沒有分別，甚麼人有病，我也會醫。

▲ 朱醫生行醫40年，是結直腸外科名醫。（車耀開攝）

花名「朱大腸」的朱醫生，說話直腸直肚，有碗話碗。80年代從港大醫學院外科畢業，受前輩啟發揀了大腸科去鑽研，他曾到過英國受訓，當時香港未有投放很多資源在大腸科發展，反而是英國一間醫院內有6、7個專科醫生，令他大開眼界，亦得以從中學習：

（大腸癌）在80年代排第4、5位殺手，到現在成為癌症頭號殺手，我選這科時，不知道未來會有這麼多病人，只是想專心做，當時我打算在公立醫院做到退休。

「我打算在公立醫院中做一世。」訪問中，朱醫生不只一次提及。事與願違，在人事及其他因素影響下，沙士過後，04年他離開了服務多年的瑪麗醫院，開設私家醫務所，在養和醫院為病人開刀做手術，繼續行醫濟世。這份情意結卻一直持續至今，提起當時，語調中仍有一股不捨：

我本身想做到退休，當時買樓也要找鄰近瑪麗醫院，從醫院能走回家中。

▲ 朱醫生（右）曾與已故醫學界前立法會議員勞永樂（左），出任香港醫學會正副會長之職。（資料圖片）

朱醫生熱衷公共事業，曾與已故醫學界前立法會議員勞永樂，出任香港醫學會正副會長之職。轉做私家之後，要面對諸多不穩定性之外，亦喪失了在港大醫學院教學及做研究的機會，他表示公立和私家其中一個差別，在於未能覆蓋所有病人：

我喜歡做研究，醫病不需要顧及病人有無錢，有病就醫，用藥就用，不需要考慮太多。在私家做，有些人負擔不起，就不會來看醫生。有些真正有需要的病人，又幫不到。但在公立醫院沒有這個問題，他來到就可以去看診。

1980年起，朱醫生行醫已經40年，從小在荃灣長大，爸爸是廚師，媽媽是家庭主婦，自小已灌輸他要「讀好書」。朱醫生在荃灣官立學校讀書，自小成績優異，那一年理科預科班上，只有2人考入港大醫學院，一個是他，一個就是朱太。

▲ 朱醫生和朱太是中學同學，同一年考入港大醫學院。（受訪者提供）

朱太是腎科醫生，直到退休前一直在公立醫院工作。朱醫生育有3名子女，大兒子承繼衣砵，現時是公立醫院風濕科醫生。長子有音樂天賦，曾在音樂和行醫路上有掙扎，朱醫生卻很開明，一直鼓勵子女尋找志向，給予很大發展空間。

說話爽直，作風果斷明快，問到朱醫生當初為何選擇行醫，他也是說一不二：「中學時看到一套美國電視劇集《加蘭醫生》，是關於一個外科醫生，當時簡直視為偶像，當英雄崇拜，就決定做醫生。」

▲ 朱建華（後右一）與前食物及衛生局局長高永文（前左一）等7名醫生，曾合組醫生「7君子」，參加2011年選舉委員會選舉。（資料圖片）

也許本著同理心，又或是醫者仁心，朱醫生笑稱，看診自然要付診金，但有些病人負擔不起醫藥費，卻不願開口。而朱醫生憑藉多年經驗，都能猜到哪些人是真正有需要：

不是很夠錢，有時開到聲，我也會減價。醫院不會收平些，我們可以。有些病人不是很夠錢，收半價，我也試過。

▲ 朱醫生稱，無論在公立或私家醫院，他都是本著「甚麼人有病也會醫」的心態。（車耀開攝）

朱醫生直言，無論以前在公立，現在私家，也沒有分別：「甚麼人有病，我也會醫。」但實情是部分病人負擔不到私家醫院費用，就要看公家：

病人來看私家，也是經過考慮，如果覺得負擔不到，索性不會來。

朱醫生一年平均要做400宗大腸手術，等於一日起碼要做一場手術。工作繁忙，他自有減壓放鬆之道，閒時會玩音響如喇叭、擴音機等。喜歡音樂的他，欣賞範圍廣闊，由流行曲、古典音樂，甚至到俗稱「歌仔」的傳統音樂也會聽。除了音樂之外，他也喜歡研究歷史，從過去學習，開闊視野。

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記者：陳昊淋

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