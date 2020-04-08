【二月廿九】港大生兼顧學業與事業　麥可怡當演員更懂得珍惜留下

▲ 麥可怡在《教束》、《二月廿九》的演出均獲觀眾肯定。

22歲，在世俗的認知框架裏，彷彿劃出了脫離學生身份，與踏入社會工作的最後一道成長分界線。只是早在此前，年紀輕輕的麥可怡已同時兼顧學業與事業，視演員為值得努力拼搏一生的夢想。

「自小開始，我一切的人生規劃都在父母掌握內，他們覺得我的責任就是要讀好書，考好成績，入大學，畢業後有穩定的工作與收入，再賣樓結婚生仔。」麥可怡笑說，因為在《教束》的「啞同學」出現以前，她的確如此。

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▲ 麥可怡自2018年起擔任網台主持後便入行做演員。（陳家瑩 攝）

做演員只因為「窮」？

2019年，ViuTV劇集《教束》播出，由於題材新穎與諷刺時弊發人心省的劇情，而引起無數香港人共嗚。正當人人都說香港電視圈演員青黃不接之時，《教束》的一眾後起之秀，卻成功引起觀眾的莫大關注。

「那時候《教束》播映完畢，我發現我不甘心畢業後去找一份平穩工作過完這一生，因為當時我就肯定我最想做的工作是演員。」麥可怡自此更堅定心中所想。

▲ 麥可怡在《教束》演啞同學而為人認識。（《教束》劇照）

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22歲的麥可怡（Krince）自2018年起經朋友介紹下，開始擔任網台「地盤佬江湖」的主持，當時Krince並無想過投身演藝圈發展，更笑言做幕前的最大契機是因為「窮」。

Krince表示：「大學Year1及Year2時我是替人補習賺取收入，但因為只教中六學生所以到文憑試後便零收入。碰巧當時有朋友找我主持網台，在金錢的驅使下便決定一試。」

《二月廿九》給麥可怡的幸運

正式成為主持及演員以前，麥可怡早在中學便有在劇團演舞台劇的經驗，也享受在台上體驗不同人生的感覺。直到參與《教束》的演員招募脫穎而出扮演「啞同學」蔣蔓芝一角，再到《黑市》及《二月廿九》的出現，回想起來一切都彷如命中注定。

▲ 麥可怡在《二月廿九》演徐天佑的妹妹馬芷晴。（《二月廿九》劇照）

今年，Krince有份參演人氣劇集《二月廿九》，飾演Ryan（徐天佑飾）妹妹馬芷晴一角，佻皮可愛的「哥控」角色雖有點討人厭，但也再次令觀眾注意上麥可怡這位新演員。

Krince在劇中的演出備受關注令她覺得很幸運：「《二月廿九》其實有明確的主角線，而我的角色多人留意也是意料之外。我很慶幸演過的劇集都有迴響，至少好與不好都有人知道，做得不好我可以再努力，但其實我最害怕演完的戲無人看，所以真的很感激觀眾。」

▲ 麥可怡慶幸所參演的劇集播出後都有迴響。（Instagram圖片）

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兼顧學業與工作

麥可怡分享着拍攝《二月廿九》的經過，5天工作中的休息時間不足10小時，只因演員以外，她的身份還是一位學生。

Krince現就讀香港大學文學士4年級，主修香港研究。但在學業與工作並行下，一天只有24小時彷彿全不夠用。

▲ 麥可怡現修讀港大文學士課程，主修香港研究。（陳家瑩 攝）

她表示：「試過拍劇至凌晨5點，但中午要再開工，中間10點還有Present，所以拍攝與拍攝中間的時間便用來做功課。雖然沒有休息時間會很累，情緒亦有焦躁的時候，但我會告訴自己『係忙但可以再忙啲』，其實所有事我都可以做到，甚至再忙一點也可以。」

父母做最強Fans

努力付出，辛苦拍攝得到回報固然快樂，但作為新人新演出難免會被批評，所以面對負評亦有失落的時候。

Krince指出：「好難聽的說話都聽過，其實是面對不了的，因為我不是情緒管理很好的人，第一下真的會很難過。但漸漸學會了多珍惜身邊的朋友與Fans，因為無論我發生什麼事，這班人都還在我身邊給我支撐下去的力量。」

▲ 麥可怡指面對負評當然會難過，但學懂更珍惜身邊人。（《黑市》劇照）

父母由反對變最大支持，亦是讓Krince堅持下去的動力與決心：「當初他們非常反對，媽媽說我這個只是『青春飯』，過多幾年老了便沒有人會再找我拍劇。」

而Krince爸爸比媽媽傳統，所以她早打定輸數覺得他會更反對。「豈料，當鼓起勇氣再問時，他卻說：『如果你兼顧到，搵到三餐，不怕損手爛腳，咁咪去做，每個人都有夢想』那刻我很感動，最後他們終於都同意讓我先試幾年。」

▲ 麥可怡的父母由反對變支持，為她的演藝路打下強心針。（陳家瑩 攝）

「幾年」，要斷定一份工作成敗得失似乎言之過早，尤其演技更需時間的磨練與浸淫，所以「幾年」其實是一個未知數。但對視演員為「值得努力拼搏一生的夢想」的麥可怡來說，她早已知道「無論幾年後成功不成功，我都不會輕言放棄。」

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服裝：Rococo Fashion

場地：梔子花房

記者：陳家瑩