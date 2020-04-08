【多功能老豆】督促兒子停課不停學坐定做功課　傳統惡爸黃浩然︰覺得自己好煩

▲ 黃浩然自言是一名傳統惡爸，在停課期間，也要求兒子坐定定在家上堂做功課。

TVB劇集《法證先鋒IV》剛播畢，飾演高安（高Sir）的黃浩然未有拍攝新劇，在新冠肺炎疫情期間，可以多留在家中幫手湊兩名兒子，他亦向有需要人士派口罩及宣傳口罩暫存夾，在疫情中送上一點暖意。自認嚴父的黃浩然，大呻現在要全天候督促兒子做功課，實在又充實又高難度！

疫情肆虐期間，黃浩然安份做住家男人，盡量避免外出聚餐，很多朋友已經兩三個月無見。只間中與太太莫家嘉外出購買防疫物資、食物和日用品，盡量儲起一次過買。他相信減輕疫情必須同心合力，不應盲搶口罩、搶廁紙囤積，因為好多人都有需要。

▲ 黃浩然在疫情期間聯同《法證先鋒IV》一眾演員包括李施嬅等，向有需要人士派發口罩及防疫物資。（黃浩然IG圖片）

一家四口氣管敏感常備口罩

浩然家中的口罩存放量足夠，太太一向有買定口罩給兒子戴。他解釋，兒子遺傳了兩夫婦的敏感底，易有氣管敏感、鼻敏感，經常流鼻水和咳嗽等，所以家中長開空氣清新機，太太亦定期吸塵螨，並常備口罩戴返學，保護自己又能防護同學生病。

我們對空氣質素的要求幾高，因我們的氣管不佳，所以連寵物都無養。

▲ 黃浩然和太太在疫情期間多留在家中，可以分擔湊仔時間。（黃浩然IG圖片）

耐心教仔戴口罩︰護己護人

小朋友覺得戴口罩焗促比較抗拒，家長要耐心教導孩子接受。浩然也花了不少時間說服兒子，「大人都覺得難抖氣，更何況小朋友。」浩然耐心解釋，戴口罩是護己護人，一旦自己染上病菌，不戴口罩會好易傳染他人，是非常自私的行為。

他們已不介意辛苦少少，戴口罩是保護身邊的人。

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▲ 兩名兒子終日在家，有時間追看《法證先鋒IV》，連爸爸的NG片也不放過。（莫家嘉IG圖片）

兄弟入讀華仁小學重品德

兩名兒子Kayden及Ransley已分別9歲和7歲，一同入讀名校番禺會所華仁小學，浩然感恩兒子入到好學校，但沒有強調是名校的想法，始終每間學校都有其可取之處，教導小朋友的大方向，最重視品德，其次學業。

弟弟有幸跟隨哥哥入讀同一學校，可以一齊上學經常見面，連小息、午飯都能互相照應。「如果讀不同學校，見面時間少得多。」

▲ 兩名兒子正讀華仁小學功課不少，但兩兄弟在互相幫忙下應付得來。（莫家嘉IG圖片）

在家誘惑多 上課坐不定

浩然自言是一個比較傳統的惡爸，在「停課不停學」期間要時常督促兒子學習，始終屋企誘惑太多，有電視、玩具，難以專心，單是叫他們坐定定上堂已很高難度。

一見兒子坐得歪歪斜斜，我就叫他們『坐直啲』！或者兒子上課一會，就忍不住去玩，出去飲杯水、取粒糖食。

兒子覺得爸爸煩厭，太太聽得多也忍不住叫他放鬆點，在家的專注力一定比在校低，他為免父子傷感情，惟有多控制自己情緒。

有時我都覺得自己好煩，好難控制，老婆都話聽到煩，何況兒子吧！惟有多提醒自己不要這麼煩。

▲ 黃浩然坦言除了工作外，謝絕了一切聚餐，連媽媽都少見了，只能透過電話及視象聯繫，令他更加珍惜與家人的相處時間。（陳智良攝）

浩然不諱言，華仁的功課頗多，現時在家學習的課程亦教得急，作為父母都花了不少精神輔導，「我都希望可以理少一點功課，好累人。」故此他叮囑大仔要多支援讀小一的弟弟，亦叫弟弟有不明白地方就多請教哥哥，否則他們做功課只會推說「我唔識做」、「你無叫我教」。

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教兒子疫情下分享愛

兩兄弟在互相幫忙下，浩然發現他們比之前留心做功課，功課成績亦有改善。不過，最重要是他們在品格上有進步、有禮貌及分享愛心，成績只是其次。

關於學校的網上授課，浩然留意到常識科有與時並進，教育小朋友注重衛生的重要性，例如勤洗手，在街上摸過物品、扶手等都要盡快消毒。他與兒子又會一起看新聞了解香港及世界疫情，從新聞中學習防疫知識。

▲ 黃浩然為商場推廣「LOVE TO SHARE」活動送出的MASKeeper口罩暫存夾是香港製造，從設計到發售只不過用了個多月時間，展現了香港人的效率。

黃浩然最近獲邀擔任恒隆旗下七大商場「LOVE TO SHARE」企劃宣傳大使，送出1.5萬個本地設計的MASKeeper口罩暫存夾，為家人、香港人防疫出一分力。

經歷了兩個多月後，他們都培養了很高防疫意識，例如不要亂摸口鼻、摸眼，我都有為兒子準備一支搓手液傍身，除戴口罩、按完𨋢掣、脫鞋後，會立即消毒雙手。

黃浩然與太太莫家嘉結婚14年，經歷過不少高低起跌，更自認好難頂，請留意下集專訪。

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記者︰林綺玲

場地︰Incredible Shop@Fashion Walk