【孕婦防疫】確診+產檢查+餵哺母乳　中大婦產科7條Q&A解構染病後對胎兒造成的風險

▲ 中大婦產科學系教授潘昭頤就於網上提供了4條有關孕婦的感染須知，以釋疑慮。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，隨著本港及陸續有孕婦確診感染新型肺炎，引起了不少孕婦的憂慮，中大婦產科學系教授潘昭頤就於網上提供了4條有關孕婦的感染須知，以釋疑慮。

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Q1： 如何才能避免感染新冠肺炎？

勤洗手：經常洗手或用酒精搓手液消毒雙手

避免用手觸摸臉部

保持社交距離：儘量留在家中，減少外出。如必須外出，應儘可能與其他人保持至少兩米距離，並佩戴外科口罩

打噴嚏或咳嗽時要用紙巾掩着口鼻，並把用過的紙巾妥善棄置

如有病徵，必需立刻佩戴外科口罩，並即時求醫

Q2:孕婦應該避免去醫院和診所進行產前檢查嗎？

潘昭頤指產前檢查對孕婦和胎兒的健康都很重要。如果在懷孕期間遇到任何產科問題，或需要延遲/取消產前檢查，應與醫生或助產士聯絡。而在前往醫院或診所時，也必須佩戴外科口罩。在診所或醫院期間，要嚴格保持手部衞生，避免用手觸摸臉部，儘量與其他人保持至少兩米距離，離開前也必須緊記要先洗手。

如果在產前檢查前出現呼吸道感染病徵或已經確診，應預先致電醫院或診所，詢問是否需要把檢查延期或取消，並討論以後的產前檢查安排。

Q3： 如果在懷孕時確診，會有危險嗎？

到目前為止，只有為數不多的婦女在懷孕期間受感染，所以有關孕婦感染的臨床資料非常有限。根據現在掌握到的資料，確診孕婦與沒有懷孕的同齡婦女患者比較，她們病情惡化的風險沒有明顯增加。但跟其他患者一樣，如果孕婦本身患有其他慢性疾病，特別是呼吸道疾病、高血壓、糖尿病或愛滋病等，她們出現嚴重併發症的風險則會較高。

如果已被確診，就必須立即入院隔離，避免與其他孕婦接觸，並接受緊密的醫學監察和適當治療。目前醫護人員沒有足夠的臨床經驗和數據去制定特別針對處理孕婦感染的醫療措施。

一般來說，醫生可能會建議孕婦進行X光檢查，並會採取必要的措施來確保您和胎兒的安全。如有發燒，paracetamol (必理妥) 是懷孕期間可以安全使用的藥物。因為重症孕婦患者可能需要提早分娩，所以她們需要特別緊密的醫學監察。

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Q4:如果我在懷孕時確診，胎兒會有危險嗎？

目前沒有足夠資料去判斷孕婦會否把病毒傳染給胎兒，但暫時沒有跡象顯示孕婦感染會增加胎兒出現先天性缺陷的風險。一般來說，不論孕婦是否受感染，如果她們在早期懷孕時發高燒，胎兒流產或出現脊柱和腦部異常的風險可能會增加。研究顯示平均每1000名早期懷孕發燒的孕婦，大約有兩名會出現以上的問題，而每1000名沒有發燒的孕婦中只有一名會出現同樣問題。因此，在20 – 22週期間進行胎兒結構超聲波檢查尤其重要。

研究亦發現如果孕婦感染了類似新冠肺炎的病毒，胎兒可能會出現宮內生長遲緩的問題。大多數專家都會建議孕婦在感染痊愈後4週進行一次超聲波檢查，之後定期每隔4週重覆檢查，以確定胎兒生長正常。

對胎兒來說，最大的風險可能是因孕婦病情惡化而導致胎兒需要提早分娩，引致早產，分娩時間越早，早產對新生兒造成的問題就越大。所以，如果孕婦和胎兒的情況穩定，醫生會建議繼續懷孕，直至足月。生產方法方面，一般來說，如果產婦和胎兒情況穩定，可以自然分娩。但如果產婦病情嚴重，醫生可能會建議輔助或剖腹生產。

此外，很多產婦都會為確診後可否繼續餵哺母乳而感到憂慮，另外3條Q&A，即睇：https://bit.ly/2ViZK1E

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責任編輯：郭家穎