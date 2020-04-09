【第2號癌症殺手】大腸癌手術後飲食宜忌　中醫推介養生湯療恢復元氣

▲ 大腸癌患者在飲食上需要十分自律，如稍為亂吃，有機會令病情火上加油。

大腸癌作為本港第二號癌症殺手，近年的大腸癌發病率大幅上升。因此，大腸癌患者在飲食上需要十分自律，如稍為亂吃，有機會令病情火上加油。註冊中醫師呂兆陞分享大腸癌患者一些宜忌的食物，以及一款可增強大腸癌患者抵抗力的抗癌湯水。

呂醫師鼓勵大腸癌患者除了以改善不適症狀為目標外，也要注意減少復發。由於患者在手術後有機會出現疲憊、噁心嘔吐、麻痹及腹瀉等情況。呂醫師建議，患者多吃蔬果、魚類、豬肉等富含蛋白質的食材，當中的營養和纖維對腸胃和恢復身體機能有幫助。

宜吃食物：

蔬果

蔬果類食物含有饍食纖維，有助改善排便。而且所含的維生素及礦物質，亦是術後營養調養必須之物質。但需要注意的是，術後初期腸道未能適應粗纖維的食物，如糙米、芹菜、韮菜等等。而個別病人因應體質所適合的蔬果亦有所不同，可詢問註冊中醫師。

魚類、豬肉等富含蛋白質的食材

癌症術後病人的生活質量，與其營養吸收的狀態相關。病人不能因過份忌口而導致營養不良，這樣反而有機會縮短了生存期，蛋白質能提升免疫力和消除疲勞，改善精神。

對的食物要多吃，同時認清忌吃食物，以免「誤踏地雷」。呂醫師指患者忌吃油膩煎炸食物、奶製品和生冷凍品，因它們會刺激腸胃和加重腸胃負荷。

忌吃食物：

油膩煎炸食物

油膩煎炸食物較難消化，容易加重術後便秘或泄瀉的情況。高溫煎炸食物亦屬於致癌物質，不宜多吃。

奶製品

華人體質對於奶類的耐受性一般較差，容易加重便秘或泄瀉。中醫角度認為，奶類容易釀濕生熱，對於術後體虛人士更會加重腸胃負荷。

生冷凍品

冰凍的飲食容易為本已脆弱的腸胃帶來刺激，容易加重泄瀉或便秘的情況。此外，中醫理論認為生冷食物會阻礙血氣流通，對於術後機體修復，或化療後出現麻痹或貧血疲憊等情況，都會帶來負面影響。

呂醫師表示，大腸癌患者除了注意飲食，還要堅持每天進行適量運動，能改善氣血運行和增強脾胃消化功能，以及保持良好心理質素，有助改善大便頻次和其他副作用的情況。

淮山芡實瘦肉湯健脾止瀉、助吸收

此外，呂醫師又分享以下一款治療大腸癌期間，可增強患者抵抗力的抗癌湯水。

淮山芡實瘦肉湯（二至四人份量）

材料：

淮山一兩

芡實八錢

太子參八錢

茯苓五錢

陳皮一大塊

生薑二片

瘦肉適量

做法：

將材料洗淨；

淮山用清水浸透半小時備用；

瘦肉汆水備用；

把所有材料放煲內加水煲一小時即可。

功效：【健脾止瀉、幫助消化吸收】淮山能健脾益氣養陰，有助增強消化吸收能力和改善疲倦症狀；芡實能健脾固澀止瀉，幫助減少手術後產生大便頻次增多的情況。

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責任編輯:羅嘉欣