【第二輪防疫抗疫基金】中小企百分百擔保計劃　「還息不還本」年期增至1年貸款額增至400萬元

▲ 政府最快4月20日推出第一輪中小企百分百擔保計劃。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，政府推出第二輪防疫抗疫基金，政府在中小企融資擔保計劃下，百分百擔保特惠貸款最快於本月20日推出，預計三萬多間中小微企合資格申請。

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商務及經濟發展局局長邱騰華在香港電台節目《千禧年代》表示，政府最快在４月20日推出第一輪中小企百分百擔保計劃，他表示低息貸款吸引以及可以及時的周轉，也將將計劃上限由目前計劃中的200萬元，加至400萬元，小企業可以借到400萬元，而且將『還息不還本』年期增至一年。

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邱騰華指出希望在這段抗疫的時間內更多人受惠，因應放鬆了條件，計劃撥備由200億元增至500億元，視乎多少人申請，如果中小微企的生意較去年少三成可以申請，作為目前的「應急錢」他亦透露現時已有部分銀行有興趣參與，亦已經開始準備前期工作。

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責任編輯：伍瑋瑋