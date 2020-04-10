【醫生爸媽】夫婦同為醫生在家做足防疫　陳沛然怕傳染愛女只能「隔空」擁抱

▲ 陳沛然和太太與女兒保持1.5米距離。

新冠肺炎疫情下，醫護人員都承受被感染的風險，為市民服務。立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然經歷過沙士「血的教訓」，無論在醫院工作、在街上和家居，都份外小心謹慎，盡量減少被飛沫病毒傳染的風險，他坦言，自己病倒不要緊，只怕會連累家人。

其實害怕，但工作沒辦法，只怕自己感染後，連累家中老人家、小朋友。

相約陳醫生在立法會大樓會面，以往西裝骨骨的他，改為運動休閒服，他笑言一身打扮都是「防疫裝」。的確，作為立法會議員、醫生和3名女兒的爸爸，別人都home office的時候，陳醫生仍無可避免出外工作。

經歷過沙士年代的陳醫生，曾舉手想入Dirty Team，但遭醫院同事婉拒，原來與他在立法會工作有關。在疫情嚴峻之際，陳醫生著立法會辦公室同事在家工作。

同事這才坦白講，陳醫生，我們是驚你，因為你每個星期都出入醫院，我們都擔心你有機會感染到立法會的人，而外國的確有這些事例。

與女兒保持社交距離

家裡育有3名分別12歲、9歲和7歲女兒，陳醫生的太太亦為醫生，而且在私家診所工作，風險比他更高。因為醫院有病徵的患者都會經過篩查，但太太卻有機會接觸到發燒或有病徵的患者。

太太在家中也戴著口罩，自己坐在一角吃飯，不與女兒們同枱。

▲ 女兒現時在家學習。（受訪者提供）

兩夫婦亦會與女兒保持1.5米社交距離，以往女兒對父母很「痴身」，每次出門或回家，女兒都會衝過來要求抱抱，但現在只能「隔空」扮抱，

她們都有失落，但解釋給她們聽，這段時間較艱難，她們都明白。

▲ 陳沛然表示，他現時每天出門都會穿拉鏈運動外套。（陳智良攝）

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做足防疫措施

如何避免感染，甚至把病毒帶回家中，陳醫生有一套心得，其概念就是「金蟬脫殼」。他在醫院的辦公室角落放有醫院用的東西，包括眼鏡、眼罩、醫院藍色衫和一對白色膠鞋。

我回到醫院就脫去身上所有東西，襪和手錶都會脫下來，換上在醫院的裝備。

他用這身裝備在病房和門診工作，下班後就把藍色衫拿去清洗，眼鏡、眼罩和膠鞋會用1:49漂白水浸泡10至15分鐘。至於手機，因為無法用酒精或漂白水消毒，所以他會在外面包一層保鮮紙，每到不同場所都會更換一次。

而出外的「防疫裝」，關鍵是一件拉鏈運動外套，可以拉開拉鏈脫下來，毋須過頭笠，避免沾在衣服上的飛沫病毒透過眼口鼻感染。外套口袋裝著消毒搓手液和環保紙條，每次開門、觸碰電梯按鈕等，就拿出紙條相隔，用過就丟掉。

▲ 手機亦用保鮮紙包裹，每到一個地方就更換一張。（陳智良攝）

回家即洗澡換衣服

當回到家，入屋前陳醫生會先脫下鞋放入鞋櫃，洗手後脫口罩，然後直接洗澡，之後就如常在家中活動。如果不換衣服和洗澡，有機會把病毒沾到家居環境。

除了孩子，陳醫生亦擔心住在附近的外父外母。原來陳醫生所住大廈亦有確診個案，而且因病床不足確診兩日後才送院，他就叮囑外父外母勿到處走動，亦不要到訪他家，減少出外。他和太太每天下班後，就負責購買家中所需，太太買餸，他就買廁紙、買米，並會多買一份給外父外母。

其實只要注意個人衛生，就可以正常生活，防疫措施都很簡單，只是你是否願意恆常規律性地去做。

除了做好防疫措施，保持身體健康亦可減少病毒入侵機會，3名女兒停課數月，陳醫生每天都跟她們做運動，增強抵抗力。想了解更多陳醫生的運動防疫方法，請繼續留意TOPick新聞。

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記者：林愛娜