【媽媽辛酸】平日跟功課溫習默書測考崩潰　港媽慶幸停課學習放緩︰不必催女兒快快快

▲ 有港媽慶幸在停課期間，學習步伐放緩，修補了緊張的母女關係。

新冠肺炎疫情影響全球，當全港學生全面停課，有家長大呻孩子長期在家困獸鬥，也有家長指跟進高年級子女的網上學習很疲累。不過，港媽Noel卻慶幸在停課期間，學習步伐放緩了，親子時間更多，也修補了緊張的母女關係。

因功課默書與女兒拉鋸

在職媽媽Noel育有一名8歲女兒，女兒於沙田區一間小學就讀小三，功課量不少，她每日放工後跟功課都花了不少時間，若遇上要默書、測考，她便忙於督促女兒溫習。每日跟女兒的對話離不開︰

你做完功課未？有無溫默書？

每日經過繁忙的工作後，回家再處理女兒的功課默書，令Noel感到壓力。她積壓著很多負面情緒，擔心女兒學業成績不夠突出，上到高小更難追趕，繼而影響升中選校，令她不時為功課溫習問題斥喝女兒。有一次女兒中文默書只有70多分，她再次質問︰

你究竟有無溫書？默極都係咁低分！

女兒感到委屈，除了哭鬧外，說了一句「我唔鍾意媽咪」。這句說法刺痛了Noel，她開始醒覺與女兒的關係漸漸出現問題，連丈夫私下也說她對女兒太嚴厲。

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停課期母女親子時間多

可是Noel也只能每天如是，勉強應付女兒的學業。直至1月尾開始停課至今，女兒學校定期有網上學習及功課，但比起平時的功課量來說已算少。她放工後不必為功課動氣，停課期間沒默書、測考，兩母女都輕鬆了。

Noel怕女兒在家悶，也安排了不少在家活動給女兒，她放工後會跟女兒看書、整甜品。女兒驚訝平時只見外傭姐姐下廚，原來媽媽也會煮東西。

依家多咗時間同阿女玩，佢笑容多咗，我都無咁勞氣。

她坦言停課兩個月以來，暫停不斷催女兒「快啲快啲」的日子，女兒過得很開心，經常期待地問媽媽「今日我哋玩咩？」雖然她還是間中因女兒的網上功課而勞氣，但相對以前輕鬆得多，母女關係親密了。

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記者︰王明芳