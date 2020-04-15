【非常醫生】為直腸癌病人切除腫瘤保留肛門　朱大腸醫生：病人寧要肛門也不要命

▲ 朱醫生擅長做「保肛手術」，為患直腸癌的病人保留肛門。

「我姓朱，又是大腸科醫生，所以他們就叫我『朱大腸』。」結直腸外科名醫、前瑪麗醫院顧問醫生朱建華，年輕立志從醫，80年代從港大醫學院外科畢業後，選擇主修大腸科。40年行醫經歷中，朱醫生做過多場大大小小的手術，擅長做「保肛手術」。在肛門與腫瘤間，手起刀落，為病人移除腫瘤，同時保留肛門，免用屎袋。而那段距離，僅是毫米之間。

大腸癌是本港頭號殺手，僅2017年就有2,138人被奪去寶貴性命，每年平均有4,000至5,000宗新症。病人數目眾多，手術量也不少。以瑪麗醫院為例，每年會進行約200場大腸手術。而現時私人執業的朱醫生經驗豐富，一年平均會做400多個大症（大腸手術）、照2,000支大腸鏡。以一年計算，每天起碼做多過一場手術。

▲ 朱醫生分享，有些病人為了保留肛門，寧願要肛門，也不要命。（車耀開攝）

為病人施行腫瘤切除手術時，間中會陷入掙扎，就是能不能保留肛門。如果腫瘤長在直腸（離肛門口15厘米間的一段腸道），而又極近肛門，有些醫生會選擇將腫瘤連肛門一併切除，但這亦意味著病人要永遠使用俗稱「屎袋」的造口袋。

朱醫生分享，有些病人為了保留肛門，寧願要肛門，也不要命。衡量能否保留肛門有很多因素，當中包括肛門與腫瘤之間的距離、復發可能性等，但他都盡量考慮為病人保留肛門的可能性：

當要切去整個部位（肛門）時，有些人可能接受不了，但多數人都能接受，其實（用造口袋）不是這麼令人恐懼的事情。

在他做過的腫瘤切除手術中，能夠保留肛門、而腫瘤又最接近肛門的一次，兩者之間相距僅2至3厘米。朱醫生直言，多年經驗是判斷標準：

（保留肛門）取捨「能」與「不能」之間，很著重醫生的經驗。有些人很抗拒用屎袋，寧願要肛門，也不要命。

▲ 朱醫生醫務所中，放滿病人送給他的紀念品。（林綺虹攝）

在90年代，直腸癌患者進行腫瘤切除手術後，要用永久造口袋的病人，約在百分之四十。然而隨著科技進步，肳合器輔助手術、醫生技術提升等等，現時約有8、9成患者，毋須在術後用永久造口袋，得以保留肛門。

2004年離開了工作多年的瑪麗醫院，朱醫生之後工作量，卻有過之而無不及，經常穿梭醫務所及養和醫院，巡房、睇症都是日常例行工作。

▲ 朱醫生著有著作《腸話長說》。（資料圖片）

大腸癌患者一般年齡較高，約在50、60歲之間。朱醫生表示，息肉轉化成癌症，最主要原因是基因變化所致。但他亦建議，日常生活中可避免進食紅肉（如豬牛羊）、香腸、火腿等，忌煙酒，多吃蔬果：

注意飲食會有幫助，但最主要還是要定期照腸鏡，一般要5年一次。

TOPick「非常醫生」系列專訪了香港各專科醫生，了解他們的成長經歷、行醫難忘故事等，讓大家了解白袍以外的醫生世界。當中包括港大微生物學系講座教授袁國勇、肺癌權威莫樹錦、港大肝臟權威黎青龍、中大醫學院院長陳家亮，詳見【下一頁】

記者：陳昊淋

TOPfit 現推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx