【第二輪的抗疫防疫基金】800億元的保就業計劃難滴水不漏　羅致光：細節會在申請前公布

▲ 羅致光重申資助計劃的設計首要是申請快捷及簡單。（資料圖片）

政府在第二輪的防疫抗疫基金中，推出800億元的保就業計劃，包括向僱主提供為期半年資助每名僱員每月最多9000元的工資補貼。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）在港台節目《星期六問責》指出，資助計劃的設計首要是申請快捷及簡單，承認難以做到滴水不漏，認為只要不涉及欺騙，無傷大雅的情況可以接受，如果要做到申請滴水不漏，相信計劃明年初也不能推出。

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羅致光表示，如果有僱主在成功申請資助後，大幅減薪，理論上當局能抽出薪酬有誇張變化的申請個案，如發現企業的做法不正常，當局有權將部分資助收回。被問到如果僱主成功申請後，先裁減高薪員工或65歲員工是否違規。他表示，暫時計劃的設計不會逐一檢視每名僱員的薪酬，否則工作量會增加50至100倍，亦會令計劃無可能可以在5月申請。

他強調計劃申請的設計，是要令沒有財務或人事管理部門的中小企僱主，都能簡單申請，如果政府要逐一調查每名僱主有否減薪，行政工作量會增加10倍，最少令計劃申請時間拖延2至3個月。

他亦承認預料計劃推出後可能會產生不少勞資糾紛，但認為在現時的經營環境，勞資糾紛難以避免，現時計劃只屬初步構思的階段，細節會在申請前才能公布，政府仍在聽取意見。

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責任編輯：伍瑋瑋