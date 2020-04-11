【800億保就業計劃】自僱人士今年才供強積金可獲資助？　羅致光：仍要考慮未有決定

▲ 社會上有聲音指多個行業未能受惠於保就業計劃。（資料圖片）

政府在第二輪的防疫抗疫基金中，推出800億元的保就業計劃，包括向僱主提供為期半年資助每名僱員每月最多9000元的工資補貼，不過有多個行業都表示未能受惠，包括自僱人士。

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勞工及福利局局長羅致光今日（11日）在港台電節《星期六問責》中表示，初步計劃透過2019年強積金的供款紀錄，只要曾供款，戶口仍然活躍的自僱人士，都可以獲得一筆過7500元的資助。至於今年才開始供款的自僱人士能否獲得資助，羅致光稱「仍要考慮，未有拍板」。他表示自僱人士的收入要自行申報，情況較複雜，難以監管，現時的一筆過資助額已衡量各項因素。

被問到在2月份政府推出首輪抗疫措施時，未有推出保就業政策是否後知後覺，羅致光承認，2月初時，未有預計歐美疫情會發展至如此惡劣，可以說後知後覺，現時全球疫情已失控，經濟進入衰退局面，難以估計情況會保持多久耐，要預期情況相當惡劣。

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責任編輯：伍瑋瑋