【第二輪防疫抗疫基金】機管局預購50萬張機票　陳帆：措施有創意多行業受惠

▲ 運房局局長陳帆表示，機管局購買機票的新措施下可望吸引旅客來港觀光。（資料圖片）

新一輪抗疫措施中，機管局將向4間航空公司預先購買約50萬張機票，待疫情過後向全球旅客及本港居民送出。運輸及房屋局局長陳帆今（11日）出席電台節目時表示，疫情下航空公司生意額下跌超過9成，新措施下可望吸引旅客來港觀光，而且飲食及旅遊業亦可受惠，並可為航空公司提供資金流，形容措施有創意。

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即時協調黃埔小巴 兩路線明後繼續營運

第二輪防疫抗疫基金會涵蓋的士、小巴、巴士等運輸行業，但日前已有經營來往黃埔小巴路線的經營商宣布停辦。陳帆表示，有關的路線有其特殊情況，而運輸署的同事已經即時進行了協調，其取得一些專線小巴營辦商的協助，其中兩條路線在星期日後繼續營運，並與九巴商討，安排特別班次，疏導市民出行。他希望在專線小巴營辦商、運輸署和九巴的協調下，盡可能減少黃埔居民和附近居民出行的不便。

責任編輯：周俊霖

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