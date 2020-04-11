【新冠肺炎】本港新增11宗確診累計病例達千宗　涉秘魯返港及酒吧群組

▲ 本港確診個案已達千宗，另有一宗是疑似個案。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增11宗確診個案，累計1001宗確診，當中包括一宗是疑似個案，27位病人出院，累計已有335人康復出院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出確診個案當中，有10宗有外遊紀錄，1宗是本地感染個案，患者是酒吧群組二代傳播。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，昨日有一名75歲婆婆(第595宗)需要使用人工肺，現時情況仍然危殆。至於46歲警長需要接受呼吸機以及抗病毒藥物接受治療。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、陳宛彤