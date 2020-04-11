  • 23°C
香港時間 : 2020411日 (週六) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增11宗確診累計病例達千宗　涉秘魯返港及酒吧群組

社會 16:31 2020/04/11

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

本港確診個案已達千宗，另有一宗是疑似個案。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增11宗確診個案，累計1001宗確診，當中包括一宗是疑似個案，27位病人出院，累計已有335人康復出院。

【港大研究】全球首個體外肺組織模型揭病毒肆虐之謎　病毒在體內繁殖如「忍者」

【留家抗疫】疫情下嚴選安心食材　8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附清單及價錢】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出確診個案當中，有10宗有外遊紀錄，1宗是本地感染個案，患者是酒吧群組二代傳播。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，昨日有一名75歲婆婆(第595宗)需要使用人工肺，現時情況仍然危殆。至於46歲警長需要接受呼吸機以及抗病毒藥物接受治療。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

【港大研究】袁國勇：本港第二波爆發正回落　現行隔離政策不可能7月撲滅疫情

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：伍瑋瑋、陳宛彤

衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】
17:42 2020/04/10
【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】
【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果將出爐　口罩預售日順延至4月15日【附購買方法】
11:00 2020/04/10
【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果將出爐　口罩預售日順延至4月15日【附購買方法】
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
10:24 2020/04/10
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅