【明星穿搭】居家抗疫靚住做運動　女星最愛粉色系Sports Bra最搶眼【多圖】

▲ 喜歡鄭秀文、何泳芍還是簡淑兒的運動造型？

新冠肺炎全球爆發未停止，不少國家實施封國封關措施防止疫症蔓延，民眾都安守家中隔離生活。鄭秀文、姚子羚、高海寧、鄺潔楹、簡淑兒等一眾女星向來都熱愛運動，其造型也成為女生的參考對象。

留家做運動可以穿得輕鬆為主，但當長時間進行一系列的運動便需要穿上更合適的Sports wear，以減少運動中的晃動及保護脆弱的胸部組織。

TOPick為大家搜羅了多款女明星愛穿的Sports wear，粉紫及粉紅色更是現時非常流行的Pastel color（柔和顏色），通通都是令女生心心眼的款式。

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1. Sports Bra

由於普通款式的Bra未有兼顧運動需要，故未能於運動時提供保護及舒適感。針對結構、排汗度及支撐度研究而成的Sports Bra可減少運動中的晃動，具保護作用。下圖即睇天后鄭秀文、女神簡淑兒、美人魚何泳芍示範粉紫及粉紅系配搭：

▲ 鄭秀文。（Instagram圖片）

▲ 簡淑兒。（Instagram圖片）

▲ 何泳芍。（Instagram圖片）

2. Sports Bra+背心

部分怕醜的女生或認為只穿Sports Bra會太性感，不妨考慮外搭上一件小背心，同樣舒適美麗。下圖即睇藝人姚子羚、李君妍、港姐劉穎鏇、丁子田示範粉紅系配搭：

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▲ 姚子羚。（Instagram圖片）

▲ 劉穎鏇（Instagram圖片）

▲ 丁子田。（Instagram圖片）

3. Sports Bar+T-shirt

Sports Bar外搭一件T-shirt亦是不錯的好選擇，下圖即睇藝人蘇韻姿示範粉紫系配搭：

▲ 蘇韻姿。（Instagram圖片）

4. 長袖運動服

在天氣寒冷的日子裏，一套美麗的長袖運動服絕不比短袖或無袖遜色！下圖即睇藝人高海寧、鄺潔楹、港姐陳曉華、鄧卓殷示範長袖粉色系配搭：

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▲ 高海寧。（Instagram圖片）

▲ 鄺潔楹。（Instagram圖片）

▲ 陳曉華。（Instagram圖片）

▲ 鄧卓殷。（Instagram圖片）

Pastel color適合任何年紀的女生，穿上後即時少女味大增。留家做運動時，亦不妨為自己添上生氣與色彩！

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