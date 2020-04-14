【ETV停拍】開播近半世紀教育電視明年停拍改網上重播　ETV「細菌大王」童年回憶成絕響

▲ 香港電台製作了近半世紀的教育電視ETV，將於明年停拍，改以網上重播。

教育電視伴隨不少80後、90後成長，當老師將電視櫃推入課室時，學生就會滿心期待知道有ETV電視看，英文科「HelloHello」片頭非常洗腦，又有數學科「一理通百理明」，當然少不得的是常識科的「細菌大王」。可惜的是隨時代變遷，由香港電台製作了近半世紀的教育電視ETV，將於明年停拍，改以網上重播。「細菌大王」之父用紙黏土搓出的各種細菌角色，將成為絕響，只留在大家的回憶裡。

教育電視是「教育局教育電視」的簡稱，英文為Educational Television, Education Bureau，簡稱ETV。ETV是在70年代開始香港政府推行的一種教育工具，藉電視的普及化，令學童容易吸收學科上的知識，在1971年啟播，於1976年與香港電台合併。

下個財政年度，港台不獲撥款拍攝及製作教育電視，ETV將停拍，轉而放上網重播舊節目，並會找外判商拍攝相關的教學影片，而原本的製作ETV的團隊會改製作其他節目。

ETV經典成童年回憶

ETV經歷了近50年，不同年代或不同學科都有代表經典作，小六英文科動畫「HelloHello」非常洗腦，又有小四至六數學科「一理通百理明」，更被激發創意變成「一理通馬國明」，而於1993年首次登場在小三常識科的「細菌大王」，當中原創一系列紙黏土細菌更是很多人的童年回憶。

「細菌大王」由香港電台製作助理黃玉成（成哥）創作，角色多樣，有黑死病魔王、結核菌、霍亂菌等等，造型色彩繽紛，非常討好入屋。

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原創紙黏土細菌卡通

「細菌大王」是1993年播出的小三常識科教育電視節目，共有兩集，分別是《擊退病魔》和《病魔的毒計》，以1秒12格Stop Motion（定格動畫）方式拍攝而成，製作過程共花9個月。節目以細菌們想辦法害人的故事，教導小朋友注意衞生。教育電視於2016年推出新一輯「細菌大王」，同樣由成哥負責動畫設計。

成哥接受傳媒訪問表示當初沒想過這五十多隻「細菌仔」那麼受歡迎，有少少不捨，都做了那麼多年，不過他有感多媒體影片應該要嘗試。

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1日只拍到10幾秒

成哥曾接受TOPick訪問大談創作苦與樂，Stop Motion動畫要逐格拍攝，加上一出錯就要重頭開始，所以1日只能拍到十多秒。成哥笑言初拍攝時經常NG：

自己把公仔們放得太近，想改變一個公仔的動作時，很容易和其他公仔碰撞。慢慢才領略到技巧，掌握空間感，在每個泥膠公仔之間預留一定位置。

港台進入數碼時代，後期製作部利用CG技術修正，讓「細菌大王」順利面世，成為80後、90後的集體回憶。

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責任編輯：王明芳