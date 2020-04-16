【超市大搜查】罐裝飲品咖啡因含量比拼　營養師：兒童攝取咖啡因致亢奮暴躁

▲ 12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因。

新冠肺炎疫情下，學校復課無期，小朋友在家難免「口痕」，想飲汽水、檸檬茶等飲品。不過，原來可樂、茶飲等都隱藏著咖啡因，小朋友過早攝取咖啡因有機會對腦部發展造成不良影響。TOPick邀請營養師李杏榆（Annie），拆解市面各款常見的罐裝飲品，當中到底含有多少咖啡因。

TOPick前往超市搜查發現，各款兒童愛喝飲品中，只有可樂在標籤上寫明含有咖啡因，其他包裝檸檬茶、奶茶等茶飲均沒有標示含有咖啡因。不過，根據消委會多年前曾做過一個有關咖啡因飲品的調查（按此連結），多款飲品都隱藏不少咖啡因。以下為消委會做過的罐裝飲品咖啡因含量比較：

產品名稱 容量（毫升） 咖啡因含量（毫克） 有否標籤含咖啡因 每升 每包裝 雀巢香滑咖啡 250 520 130 無 伯朗咖啡藍山風味 240 430 103 無 UCC原味牛奶咖啡 250 380 95 無 Coca-Cola 330 92 30 有 Coca-Cola Coke Light (Suger Free) 330 130 43 有 Pepsi Cola 330 100 33 有 雀巢檸檬茶 315 71 22 無 碧泉檸檬茶 330 75 25 無

*資料來源：消委會

*註：Coca-Cola、Coca-Cola Coke Light (Suger Free)、Pepsi Cola，消委會測試時包裝容量為355毫升，現有包裝為330毫升；雀巢檸檬茶原為340毫升，現有包裝為315毫升；碧泉檸檬茶原為350毫升，現有包裝為330毫升，每包裝咖啡因含量因而與消委會報告內有差異。

咖啡因令孩子亢奮

從上述表格資料可見，每罐可樂和檸檬茶的咖啡因含量由22毫克至43毫克不等。值得留意的是，雖然健怡可樂用了代糖，熱量是0kcal，但沒有熱量不等於健康。一罐Coca-Cola的咖啡因含量為30毫克，但用代糖製的Coca-Cola Coke Light，咖啡因含量比普通Coca-Cola多13毫克。

營養師Annie指出，根據美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。

咖啡因有機會引發自閉症

咖啡因刺激中樞神經系統，有提神作用，但會令孩子亢奮，Annie表示，如果家長任由孩子喝汽水、檸檬茶等，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。

根據英國全國自閉症協會(The National Autistic Society）報告指出，愈來愈多自閉症患者被診斷患有過度活躍或專注力不足等症狀，而在日常飲食中一些成分，例如咖啡因，會過度刺激孩子，引發這些綜合症狀，因此協會建議兒童不應進食含咖啡因的食物及飲品。

此外，咖啡因亦會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收，例如維他命B群、鈣質、鐵質和鎂等；而且對咖啡因敏感的小朋友，有機會肚瀉。

想知道其他暗藏咖啡因的食物，及兒童攝取咖啡因後如何解救，請點擊【下一頁】。

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記者：林愛娜