【超市大搜查】兒童攝取咖啡因致亢奮暴躁　營養師建議改飲花茶自製檸檬水

▲ 12歲以下兒童不宜攝取咖啡因。（iStock圖片）

有小朋友愛喝的可樂、檸檬茶等飲品，其實都隱藏著咖啡因。兒童過早攝取咖啡因，會出現亢奮、躁動易怒和難以入眠等現象，甚至引發自閉症和多動症等問題。

營養師李杏榆（Annie）指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，因其身體發育未完全，難以分解咖啡因。

小朋友分解咖啡因的能力很低，成人飲了一杯咖啡，3至7小時才能分解一半咖啡因，小朋友就需要更長時間，而且反應會更強烈。

▲ 家長自製甜品都要留意朱古力含有咖啡因。（iStock圖片）

朱古力含有咖啡因

除了包裝飲品，營養師Annie提到，近日大多家庭都留家避疫，父母紛紛變身「廚神」，為小朋友烹調各式各樣的美食，當中少不了甜品。事實上，朱古力中的可可成分，同樣含有咖啡因。另外，有媽媽亦會製作茶味甜品，烘焙過的茶，如黑茶、紅茶的咖啡因成分較高。Annie建議使用較少烘焙的茶，例如綠茶粉代替可可粉或紅茶、黑茶粉較健康。

Annie明白，家長未必能完全不給孩子喝飲料，她建議，即使要喝，每日最好不多於半杯，即大約100至120毫升。她提醒，罐裝飲料除了含有咖啡因，亦高糖、高熱量，過量攝取不但影響正常飲食，亦有機會導致肥胖、蛀牙等問題，建議讓小朋友改飲花茶、自製的檸檬水、檸蜜等。

問及若家長偶爾讓孩子喝飲料或吃朱古力，有何方法助他們更快分解當中的咖啡因。

最簡單可哄孩子飲水，來沖淡咖啡因，之後小朋友可以玩多點，因為流汗是排毒。最重要是家長不要太夜給小朋友吃喝含咖啡因成分的食物飲品。

想知道各款罐裝飲品的咖啡因含量，及咖啡因對兒童的影響，請點擊【下一頁】。

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記者：林愛娜