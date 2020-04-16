【停課延長】學校指家長憂子女在家學習散慢　港媽大呻功課量大增忙到懷疑人生

▲ 有港媽收到校方通告在停課期間增加功課量，感慨子女及自己辛苦。

受新冠肺炎疫情影響，停課延長未知復課日子，本港有小學發出通告予學生家長，安排停課期間的教學事宜，並會增加功課量。有港媽收到校方通告感慨子女辛苦，並在網絡分享對校方安排的感受，不少家長有共鳴，表示孩子停課期間應付學業，孩子及家長都非常忙碌。

昨日（15日），在Facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」，有本港家長發帖，上載了一張有關《停課期間的教學事宜》學校通告截圖，展示部分內容，發帖港媽表示不認同學校的安排。有關通告內容指功課量比之前有所增加︰

復課一再延後，明白家長憂慮子女在家學習狀態散漫，學校將推出下列優化學習政策，包括功課量增加及交收安排。學校將於4月22日上午9時備妥中、英、數、常第四期約20天家課量……

發帖媽媽表示自己不是通告中所指的家長，校方不能以偏概全去代表她，不希望加重子女功課。

我都冇憂慮我嘅子女在家學習狀態散漫，乜嘢事要增加我子女嘅功課量先？

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家長感慨功課測驗是一切

有關帖文引起身同感受的家長討論，感慨香港的教育就是功課與測驗。有家長留言︰「唔係小朋友在家學習散漫，係家長已經教到受唔住壓力……就算係老師都唔會一個教全科喇」、「我係擔心小朋友未復得課，家長跟功課跟教書，遲早癲咗」及「一本功課2版，都做你7個鐘」等。

另一位媽媽分享讀小四孩子除了應付功課之外，校方更要求在家測驗，校方郵寄了數學及常識小測予家長，該位港媽表示功課做到就做，但逼家長再處理孩子的測驗，大呻「日日都忙到懷疑人生」。

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責任編輯︰王明芳